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    • 04.03.2022 16:28
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    • 04.03.2022 16:28
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    FETÖ'nün güncel öğrenci evlerin yapılanmasına 7 ilde operasyon! 41 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberi... Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.

    FETÖ’ye ağır darbe! 7 ilde 41 şüpheli yakalandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlı/iltisaklı şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 41 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün güncel öğrenci evlerin yapılanmasına 7 ilde operasyon! 41 şüpheli yakalandı
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