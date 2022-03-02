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    • 02.03.2022 18:13
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    • 02.03.2022 18:13
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    Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Türkler İstanbul yolunda

    Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 7. gün geride kalırken hava sahasının kapalı olması nedeniyle Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları önce Romanya'ya oradan da THY'nin tahliye seferi ile İstanbul'a gelmek üzere yola çıktılar.

    DHA
    Ukrayna’daki Türkler tahliye ediliyor

    289 Türk vatandaşını taşıyan THY'e ait TK-3271 sefer sayılı tahliye uçağı saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Pasaport kontrolünden geçen yolcular daha sonra bagaj alım alanına gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu arada otobüs ve trenle Ukrayna'dan Romanya'nın başkenti Bükreş'e getirilen Türk vatandaşları THY'nin bugün ve yarın yapılması planlanan 12 tahliye seferi ile İstanbul'a getirilecek.

    TÜRK VATANDAŞI OLMANIN AYRICALIĞINI DEVLETİMİZ BİZE GÖSTERDİ
    İlk tahliye seferi ile İstanbul'a gelen Atalay Doğutürk, "25 Şubat itibariyle savaşı ilk yaşayan, ilk bombalanan Kiev'deydik. Burası askeri havalimanına yakın olduğu için ilk bombalanan yerlerdeydik. Benim ve ortağımızın evi kullanılmaz hale geldi. Durum çok kötü ve daha da kötüleşiyor. Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını devletimiz bize gösterdi. Gerek özel tren kaldırması, gerek otobüsler, uçakla. Haberlerde gösterilen tam gerçek değil. Çünkü Kiev esas bugün ve yarın büyük kaosa hazırlanıyor. 60 kilometre uzunluğunda Rus konvoyu şehre girmek üzere. Rusya Kiev halkına 'buraya terk edin, biz Kiev'i ciddi şekilde vuracağız' diye söylemde bulunuyorlar. Ukrayna'daki eşime dostuma sabır diliyorum. Ortağım Cesur Umut'un iki kızı ilk gün bombalanan yerde mahsur kaldı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Delirmek üzereyiz. İnşallah bu 2 yeğenimizi de çıkaracağız" dedi.

    ONLARCA OTOBÜS VE SADECE TÜRK KIZILAY'I ORADAYDI
    Saldırılardan kurtulan 70 yaşındaki Şeyma Saydaş ise, "Ukrayna'dan trenle bizi aldılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve bakanlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Biz buraya sağ salim geldik" dedi. Yolculardan Mehmet Akcan ise şunları söyledi:


        "Çok gururlandım onlarca otobüs ve sadece Türk Kızılay'ı oradaydı. Başka ülke yoktu. Bizleri orada yiyecek ve 'hoş geldiniz' diyerek karşıladılar. Oradan otobüse bindik Romanya Bükreş'e geldik. Ukrayna halkına 'geçmiş olsun' diyoruz. Biz buraya geldik ama kalbimiz onlarla. Çünkü tepenizde bombalar patlıyor, evler taranıyor. Bu bir saldırı değil bildiğiniz savaş çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor. Ekmek su sıkıntısı başladı. Evimizden tren istasyonuna gelmek iki günümüzü aldı, yollarda barikatlar var çok tehlikeli"

        SÜREKLİ BOMBA VE FÜZE SESLERİYLE UYANDIK
        Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Lütfü Korkut ise, "Orada insanların nasıl ağladığını, korkudan sığınaklarda neler yaşadıklarının hepsine tanık olduk. Yeme içme yok, çocuklar ağlıyor. Sürekli bomba ve füze sesleriyle uyandık. Ülkenin her yerindeki arkadaşlardan haber geliyor. Korku var, insanlar hep evlerini terk etti. İlk gün sabah bomba sesiyle uyandık ve o gün bugündür devam ediyor" dedi.
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