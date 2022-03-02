Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Türkler İstanbul yolunda

TÜRK VATANDAŞI OLMANIN AYRICALIĞINI DEVLETİMİZ BİZE GÖSTERDİ

İlk tahliye seferi ile İstanbul'a gelen Atalay Doğutürk, "25 Şubat itibariyle savaşı ilk yaşayan, ilk bombalanan Kiev'deydik. Burası askeri havalimanına yakın olduğu için ilk bombalanan yerlerdeydik. Benim ve ortağımızın evi kullanılmaz hale geldi. Durum çok kötü ve daha da kötüleşiyor. Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını devletimiz bize gösterdi. Gerek özel tren kaldırması, gerek otobüsler, uçakla. Haberlerde gösterilen tam gerçek değil. Çünkü Kiev esas bugün ve yarın büyük kaosa hazırlanıyor. 60 kilometre uzunluğunda Rus konvoyu şehre girmek üzere. Rusya Kiev halkına 'buraya terk edin, biz Kiev'i ciddi şekilde vuracağız' diye söylemde bulunuyorlar. Ukrayna'daki eşime dostuma sabır diliyorum. Ortağım Cesur Umut'un iki kızı ilk gün bombalanan yerde mahsur kaldı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Delirmek üzereyiz. İnşallah bu 2 yeğenimizi de çıkaracağız" dedi.