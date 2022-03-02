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    • Güncel
    • 03.03.2022 09:06
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    • 03.03.2022 09:06
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    Bakan Koca son dakika açıklamalar! 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları neler?

    Bugün herkes Bakan Koca'nın ne açıklayacağını merak ederek araştırmalara başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bugün bir süredir beklenen önemli bir açıklamayı yapacağını aktardı. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında sık sık, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün ne açıklayacak? 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Bakan Koca son dakika açıklamalar!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama büyük bir heyecan yarattı. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Bakan Koca, toplantı sonrasında öenmli bir açıklama yapacağını duyurmuş, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerine yer vermişti. Şimdi gözler toplantıdan çıkacak sonuçlara ve Bakan Koca'nın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün ne açıklayacak? 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta? İşte Bakan Koca son dakika açıklamalar!

    CANLI YAYIN SON DAKİKA AÇIKLAMALAR!

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

    2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil

    3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..

    4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.

    5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE AÇIKLAYACAK? 2 MART 2022 ÇARŞAMBA

    Sağlık Bakanı Fahrettin koca dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

    Bakan Koca'nın bu açıklaması sosyal medyada bazı yasakların gevşetileceği ya da maske zorunluluğunun kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.

    BİLİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI MI? BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

        MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Kabine toplantısının ardından açıklamada bulunmuş ve yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili soruya bu 23 Şubat Çarşamba gününü işaret ederek "Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" yanıtını vermişti.

        KORONAVİRÜSTE SON DURUM

        Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 203 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 71 bin 545 hasta taburcu olurken 1 Mart Salı günü 403 bin 117 test yapıldı.
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        Haberler Güncel Bakan Koca son dakika açıklamalar! 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları neler?
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