AVM, sinema, okullar, hastanede maske kaldırıldı mı? Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?

3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..

4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.

5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.