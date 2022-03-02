AVM, sinema, okullar, hastanede maske kaldırıldı mı? Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün Bilim Kurulu'nun toplanacağını açıklamıştı. Bakan Koca, saat 18:00'de önemli bir açıklamada bulundu. Peki, toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüste maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, okullar, hastanede maske kaldırıldı mı? İşte merak edilenler!
Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, okullar, hastanede maske kaldırıldı mı?
Fahrettin Koca: "Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz."
İŞTE YENİ KARARLAR
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen, bekleme taraftarı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise bizlerin sosyal gerçekleri dünyadaki benzer gelişmeleri dikkate alarak salgın baskısından kurtulmuş hayata dönüş için aldığımız inisiyatifi destekliyor.
Bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum:
1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil