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    • 02.03.2022 08:38
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    18 saatlik İstanbul su kesintisi saat kaçta bitecek? Sular ne zaman gelecek? 2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri?

    2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? 18 saatlik İstanbul su kesintisi saat kaçta bitecek? Sular ne zaman gelecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) su kesintisi açıklamaları yakından takip ediliyor ve İstanbul'un bazı ilçelerinde uzun saatler suların akmayacağını duyan vatandaşlar kendi mahallesinin de dahil olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte o ilçeler ve mahalleler...

    takvim.com.tr
    18 saatlik İstanbul su kesintisi saat kaçta bitecek?

    Gün içerisinde yoğun bir şekilde 2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'da yaşayan ve evinde suların akmadığını gören vatandaşlar hemen bilgi edinmek amacıyla internette gezinmeye başladı. İSKİ'den İstanbul'dkai bazı ilçelerin bazı mahallerinde 18 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Henüz kesinti olmayanlar ise bu haberi duyunca kendi evlerinde suların akıp akmayacağını merak eder oldu. Peki 18 saatlik İstanbul su kesintisi saat kaçta bitecek? Sular ne zaman gelecek?

    SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    İSKİ tarafından 18 saatlik su kesintisi açıklamasında 1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

    İSKİ'den yapılan açıklama şu şekilde: "Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı sebebiyle 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen ilçe ve mahallelerde su kesintisinin yaşandığı duyuruldu.Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir."

        1 Mart 2022 Salı 09.00 ila 2 Mart 2022 Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

        Üsküdar İlçesi: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

        Ümraniye İlçesi: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

        Beykoz İlçesi: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

        2 Mart 2022 Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

        Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

        Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

        Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

        Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.
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        Haberler Güncel 18 saatlik İstanbul su kesintisi saat kaçta bitecek? Sular ne zaman gelecek? 2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri?
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