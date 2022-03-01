18 saatlik İstanbul su kesintisi saat kaçta bitecek? Sular ne zaman gelecek? 2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri?

Gün içerisinde yoğun bir şekilde 2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'da yaşayan ve evinde suların akmadığını gören vatandaşlar hemen bilgi edinmek amacıyla internette gezinmeye başladı. İSKİ'den İstanbul'dkai bazı ilçelerin bazı mahallerinde 18 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Henüz kesinti olmayanlar ise bu haberi duyunca kendi evlerinde suların akıp akmayacağını merak eder oldu. Peki 18 saatlik İstanbul su kesintisi saat kaçta bitecek? Sular ne zaman gelecek?