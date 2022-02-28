Rusya'ya yapılan Swift sistemi yaptırımı ne anlama geliyor? Swift nedir, ne işe yarar? Swift sistemi nasıl kullanılır?

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken vatandaşlar Swift nedir, ne işe yarar sorusuna yanıt arıyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Avrupa Birliği`nin Rusya`yı SWIFT küresel interbank ödeme sistemi dışına çıkarmama kararı aldıklarını açıklamasının ardından bu konu merak edilmeye başlandı. Detayları öğrenmek isteyenler Swift sistemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Rusya'ya yapılan Swift sistemi yaptırımı ne anlama geliyor? Swift sistemi nasıl kullanılır?
SWİFT NEDİR, NE DEMEK?
Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.
SWİFT KODU NE DEMEK?
Swift kodu yurtiçinde ya da yurtdışında yer alan bütün banka hesaplarına döviz transferi yapılacağı zaman ihtiyaç duyulan koddur. Açılımı Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği olan swift bankaların döviz transferi yapabilmek için tercih ettiği yöntemdir. Bilindiği üzere para transferinin doğru bankaya ve doğru şubeye yapılabilmesi için belirli tanımlamalara ihtiyaç duyulur. Swift kodu da tam olarak doğru transfer gerçekleştirebilmek için aracı kuruluşların yani bankaların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bünyesinde barındırır. Bu nedenle bankaların kendi aralarında mesajlaşma yöntemi olarak da sıkça söylenir.