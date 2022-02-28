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    • 01.03.2022 07:51
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    Rusya'ya yapılan Swift sistemi yaptırımı ne anlama geliyor? Swift nedir, ne işe yarar? Swift sistemi nasıl kullanılır?

    Binlerce kişi tarafından Swift nedir, ne işe yarar? Rusya'ya yapılan Swift sistemi yaptırımı ne anlama geliyor? Swift sistemi nasıl kullanılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Rusya'nın Swift sisteminden çıkarıldığı haberleri peşpeşe gelirken bu yaptırımın detayları ve sisteme ilişkin tüm bilgiler de merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Rusya’ya yapılan Swift sistemi yaptırımı ne anlama geliyor?

    Rusya Ukrayna savaşı devam ederken vatandaşlar Swift nedir, ne işe yarar sorusuna yanıt arıyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Avrupa Birliği`nin Rusya`yı SWIFT küresel interbank ödeme sistemi dışına çıkarmama kararı aldıklarını açıklamasının ardından bu konu merak edilmeye başlandı. Detayları öğrenmek isteyenler Swift sistemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Rusya'ya yapılan Swift sistemi yaptırımı ne anlama geliyor? Swift sistemi nasıl kullanılır?

    SWİFT NEDİR, NE DEMEK?

    Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

    SWİFT KODU NE DEMEK?

    Swift kodu yurtiçinde ya da yurtdışında yer alan bütün banka hesaplarına döviz transferi yapılacağı zaman ihtiyaç duyulan koddur. Açılımı Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği olan swift bankaların döviz transferi yapabilmek için tercih ettiği yöntemdir. Bilindiği üzere para transferinin doğru bankaya ve doğru şubeye yapılabilmesi için belirli tanımlamalara ihtiyaç duyulur. Swift kodu da tam olarak doğru transfer gerçekleştirebilmek için aracı kuruluşların yani bankaların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bünyesinde barındırır. Bu nedenle bankaların kendi aralarında mesajlaşma yöntemi olarak da sıkça söylenir.

        11 haneli olan ve tamamı büyük olarak yazılan swift kodu bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Swift kodu öncelikle bankayı tanımlayan 4 haneli harf ile başlar. Devamında gelen iki harf ülkenin yani bankanın hangi ülkede olduğunu gösterir. Sonrasında gelen 2 haneli ya da 4 haneli kod ise yerel kodu gösterir. Ancak bazı ülkeler için yerel kod 3 haneli olarak da kullanılabilir. Herhangi bir sistem içerisinde 11 haneli olarak swift kodunu girmeniz isteniyorsa eksik olan rakamları "X" sembolü kullanarak tamamlayabilirsiniz.

        SWİFT SİSTEMİ NASIL İŞLER?

        Swift sistemi üzerinden para transferi için üç banka gereklidir. Her bankanın swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulan işlemde para ilk olarak aracı bankaya transfer olur. Ardından aracı banka, parayı alıcı bankaya transfer ederek işlemi tamamlar.

        RUSYA'YA SWİFT YAPTIRIMI NEDİR?

        Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından başta ABD, İngiltere ve AB ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararlarını açıkladı. Son olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus bankaları için SWIFT yaptırımı getirildiğini duyurdu.
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        Haberler Güncel Rusya'ya yapılan Swift sistemi yaptırımı ne anlama geliyor? Swift nedir, ne işe yarar? Swift sistemi nasıl kullanılır?
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