Rusya'ya yapılan Swift sistemi yaptırımı ne anlama geliyor? Swift nedir, ne işe yarar? Swift sistemi nasıl kullanılır?

SWİFT SİSTEMİ NASIL İŞLER?

Swift sistemi üzerinden para transferi için üç banka gereklidir. Her bankanın swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulan işlemde para ilk olarak aracı bankaya transfer olur. Ardından aracı banka, parayı alıcı bankaya transfer ederek işlemi tamamlar.

RUSYA'YA SWİFT YAPTIRIMI NEDİR?

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından başta ABD, İngiltere ve AB ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararlarını açıkladı. Son olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus bankaları için SWIFT yaptırımı getirildiğini duyurdu.