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    • 27.02.2022 14:12
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    Nasr Suresi okunuşu ve anlamı! Nasr Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Nasr Suresi faziletleri neler?

    İslam dünyası Nasr Suresi okunuşu ve anlamı hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırarak yapıyor. Bugün 27 Şubat Pazar ve Miraç Kandili idrak ediliyor ve ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar Nasr Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamını öğrenmek ve okumak istiyor. Eller semaya yükselecek ve Allah’a dualar edilecek? Kur’an-ı Kerim’in bir bütün olarak indirilen son suresi Nasr Suresi faziletleri neler? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Nasr Suresi okunuşu ve anlamı!

    Müslüman vatandaşlar Nasr Suresi okunuşu ve anlamı! Nasr Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Nasr Suresi faziletleri neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Miraç Kandili bugün idrak ediliyor ve dua çeşitleri araştırma konusu oluyor. Gündemde yoğun bir şekilde Nasr Suresi okuşu ve anlamını öğrenmek isteyen vatandaşların aradığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    NASR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- İzâ câe nasrullahi velfeth

    2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ

    3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

    2- insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.

    3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

        NASR SURESİ FAZİLETLERİ NELER?

        Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisi olan Nasr suresinde çok mühim bilgiler yer almaktadır. Allah'ın (C.C) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e nasip ettiği zaferlerden bu surede söz edilmektedir. Nasr suresi faziletleri ile ilgili hadis kaynaklarında da çeşit bilgiler yer almaktadır. Farz namazları kılarken de sıkça okunan Nasr Suresi faziletleri şöyle;

        Bazı hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, "İzâ câe nasrullah sûresini okuyan kimseye Mekke'nin fethedildiği gün Muhammed'le birlikte bulunan gazilerin sevabı verilir" meâlindeki hadisin (Zemahşerî, IV, 295; Beyzâvî, IV, 460) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusî, II, 729).

        Nasr sûresinin fazileti hakkında Enes b. Mâlik'ten rivayet edilen ve diğer bazı sûreleri de kapsayan hadiste "İzâ câe nasrullah" sûresinin Kur'an'ın dörtte birine denk olduğu ifade edilmiştir (Müsned, III, 146-147, 221; Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 7

        Hz. Âişe'den gelen rivayetlerde Resûlullah'ın Nasr sûresinin nüzûlünden sonra namaz sırasında ve diğer zamanlarında Allah'ı tesbih edip O'na hamdettiği ve istiğfarda bulunduğu belirtilmektedir (Buhârî, "Tefsîr", 110/1-2; Müslim, "Ṣalât", 218-220).
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