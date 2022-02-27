Nasr Suresi okunuşu ve anlamı! Nasr Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Nasr Suresi faziletleri neler?

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NASR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2- insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.
3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!