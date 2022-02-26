İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü





CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ MEKTUBA YAZMIŞ

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde çeşitli incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda, Vedat Emekdar'ın bir mektup bıraktığı tespit edildi. İddiaya göre, Alzheimer hastası adamın, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve eşi Vasfiye Emekdar'ın kendisini aldattığını, bu nedenle cinayeti işlediğini yazdığı öne sürüldü.