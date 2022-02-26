Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüşmesini anlattı: "Bu iş kimsenin yararına olmaz"

Erdoğan başkanlığında 2,5 saat süren toplantıda, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, söz konusu müdahaleye ilişkin kapsamlı bir sunum yaparken, "Şu anda Avrupa, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük güvenlik krizini yaşıyor. Türkiye, iki tarafın da güvenebileceği dost bir ülke ve iki tarafla da bugüne kadar ciddi bir diplomasi faaliyeti yürüttü. Ancak diplomasi, işi buraya kadar getirebildi. Rusya'nın kararı, uluslararası hukuka aykırı ve biz bu kararı reddediyoruz. Bunun durdurulması için çağrı yapmaya devam edeceğiz. Onun dışında diplomatik açıdan yapılacak bir şey kalmadı" dedi.