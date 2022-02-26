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    • 26.02.2022 10:45
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    Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüşmesini anlattı: "Bu iş kimsenin yararına olmaz"

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgeyi ateş çemberine attı. Başkan Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahale damgasını vurdu. Başkan Erdoğan, MKYK’da Putin ile görüşmesini anlattı...

    Bu iş kimsenin yararına olmaz

    AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı.

    Başkan Erdoğan'ın toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verirken, "Putin'e 'Biz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız. Bölgemizde bir savaştan yana olamayız; zaten bu iş kimsenin de yararına olmaz. Ben sizi tekraren barış yapmaya davet ediyorum; bu iş ancak Minsk Protokolü zemininde barışçıl yolla, diyalogla çözülmeli' dedim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    Erdoğan başkanlığında 2,5 saat süren toplantıda, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, söz konusu müdahaleye ilişkin kapsamlı bir sunum yaparken, "Şu anda Avrupa, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük güvenlik krizini yaşıyor. Türkiye, iki tarafın da güvenebileceği dost bir ülke ve iki tarafla da bugüne kadar ciddi bir diplomasi faaliyeti yürüttü. Ancak diplomasi, işi buraya kadar getirebildi. Rusya'nın kararı, uluslararası hukuka aykırı ve biz bu kararı reddediyoruz. Bunun durdurulması için çağrı yapmaya devam edeceğiz. Onun dışında diplomatik açıdan yapılacak bir şey kalmadı" dedi.

    'TERCİHTE BULUNMAYIZ'
    Toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasında bir tercihte bulunulmayacağına işaret edilirken, Türkiye'nin bu krizde kendisini hem Rusya hem de Ukrayna ile olan siyasi ve ticari ilişkileri bağlamında "en az zarar" temelinde konumlandırması gerektiği belirtildi. NATO'nun sıcak çatışma konusunda devrede olması halinde ise oluşacak yeni duruma kayıtsız kalınamayabileceği yorumları yapıldı.

        Milliyet'in haberine göre Montrö Sözleşmesi bağlamında Türkiye'nin sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarının detaylı şekilde çalışıldığı vurgulanan toplantıda, Türkiye'nin bu konuda tavizsiz ama dikkatli bir süreç yürüteceği belirtildi.

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