SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı son durum! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

"AB KARARLI DURUŞ SERGİLEMEDİ"

Parti sözcümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık net. Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil.