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    • 25.02.2022 14:50
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    SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı son durum! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşındaki son durum tüm dünya tarafından merakla takip edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, NATO için "Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi." derken Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının ise karayoluyla tahliye edileceğini açıkladı. Erdoğan, AB'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumuna ise "Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir." diyerek tepki gösterdi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında Rusya Ukrayna savaşı son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    "NATO KINAMA CÜMBÜŞÜNE DÖNMEMELİ, DAHA KARARLI OLMALI"
    Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var.

    Ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız.

    UKRAYNA'DAKİ TÜRKLER NASIL TAHLİYE EDİLECEK?
    Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Gerek büyükelçilik, gerek konsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşıması noktasında durum pek güvenli değil.

        Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini; gerek büyükelçiliklerimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar.

        "AB KARARLI DURUŞ SERGİLEMEDİ"
        Parti sözcümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık net. Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil.

        "KARAGÖZ HACİVAT CÜMBÜŞÜ"
        Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda halen bu nasihatlerine devam ediyor."

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