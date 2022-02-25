SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı son durum! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında Rusya Ukrayna savaşı son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"NATO KINAMA CÜMBÜŞÜNE DÖNMEMELİ, DAHA KARARLI OLMALI"
Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var.
Ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız.
UKRAYNA'DAKİ TÜRKLER NASIL TAHLİYE EDİLECEK?
Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Gerek büyükelçilik, gerek konsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşıması noktasında durum pek güvenli değil.