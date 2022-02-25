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    • 25.02.2022 09:19
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    CHP yandaşı gazeteci Kadri Gürsel'den akılalmaz sözler: "Ukrayna'yı işgale verilecek en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliği"

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, içimizdeki hastalıklı zihniyeti de bir kez daha hortlattı. CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı değerlendirildi. Konuyu Türkiye'ye bağlayan sunucu Kadri Gürsel, işgale en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne sürdü.

    CHP yandaşı Gürsel’den akılalmaz sözler

    CHP yandaşı Halk TV'de yayınlanan Konuşmazsak Olmaz programında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

    Sunucu Kadri Gürsel, "Buradan nasıl çıkılır? Kısa vadede çıkmak mümkün değil. Ben çıkılabileceği kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.

    "EN İYİ REAKSİYON İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ"
    Sözlerinin devamında işgale verilecek en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne süren Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye'nin bu yeni döneme, yeni soğuk savaşa verebileceği en yerinde, en stratejik, en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir."

    İsmail Saymaz, Gürsel'in sözlerini toparlamaya çalışsa da başarılı olmadı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun acınacak halleri!


    KEMAL KILIÇDAROĞLU RUSYA - UKRAYNA SAVAŞINI BAŞKAN ERDOĞAN'A BAĞLAMAYA ÇALIŞTI
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamayla acınacak hale düştü. Kılıçdaroğlu, Rusya Ukrayna savaşını Başkan Erdoğan'a bağlamaya çalıştı.

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    Haberler Güncel CHP yandaşı gazeteci Kadri Gürsel'den akılalmaz sözler: "Ukrayna'yı işgale verilecek en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliği"
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