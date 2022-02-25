CHP yandaşı gazeteci Kadri Gürsel'den akılalmaz sözler: "Ukrayna'yı işgale verilecek en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliği"

CHP yandaşı Halk TV'de yayınlanan Konuşmazsak Olmaz programında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Sunucu Kadri Gürsel, "Buradan nasıl çıkılır? Kısa vadede çıkmak mümkün değil. Ben çıkılabileceği kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.





"EN İYİ REAKSİYON İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ"

Sözlerinin devamında işgale verilecek en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne süren Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bu yeni döneme, yeni soğuk savaşa verebileceği en yerinde, en stratejik, en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir."

İsmail Saymaz, Gürsel'in sözlerini toparlamaya çalışsa da başarılı olmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acınacak halleri!



KEMAL KILIÇDAROĞLU RUSYA - UKRAYNA SAVAŞINI BAŞKAN ERDOĞAN'A BAĞLAMAYA ÇALIŞTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamayla acınacak hale düştü. Kılıçdaroğlu, Rusya Ukrayna savaşını Başkan Erdoğan'a bağlamaya çalıştı.