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    • Güncel
    • 25.02.2022 16:30
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    • 25.02.2022 16:30
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    Blu TV'de yayınlanan Çıplak dizisinin yönetmeni Can Evrenol'dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı! Boykot çağrısı geldi

    Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, Blu TV'de yayınlanan Çıplak dizisinin yönetmeni Can Evrenol'un sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, savaşın acı tablosundan mizah üretmeye çalışan Evrenol'a ve Blu TV'ye eleştiri yağdırdı.

    Skandal Rusya-Ukrayna paylaşımı! Blu TV’ye boykot

    Blu Tv'deki Çıplak dizisinin yanı sıra Peri, Ev Kadını ve Baskın: Karabasan filmleriyle tanınan yönetmen Can Evrenol, devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı.

    Can Evrenol, Twitter hesabından "Ukrayna, Rusya. Blu TV'de arama kısmına 'Çıplak' yazınız." diye paylaşımda bulundu. Tepkilerin ardından genç yönetmen bu paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırdı ve hesabını korumaya aldı.



    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Evrenol'un skandal paylaşımının ardından, sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. Kullanıcılar Can Evrenol'a tepki gösterirken, Blu TV'ye de boykot çağırılarında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı Blu TV'nin bir açıklama yapmamış olmasına dikkat çekerek, "Onlar da savaşı marketing olarak kullanmış" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Blu TV'de yayınlanan Çıplak dizisinin yönetmeni Can Evrenol'dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı! Boykot çağrısı geldi
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