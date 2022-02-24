Türk öğrenci Duygu Birgül Ukrayna'daki savaşı anlattı: Acil bir tahliye bekliyoruz!

Sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Birçok ülkeden Putin'e savaşı durdurma çağırısı yapılırken Kiev'de yaşayan Kateryna Yudina ve öğrenim hayatına Harkov'da devam eden Türk öğrenci Duygu Birgül A Haber canlı yayınında yaşadığı korkuyu anlattı:
Kateryna Yudina'nın açıklamaları;
"İNSANLAR PANİK İÇİNDE"
Bunları söylemek çok zor. Burada şiddetli bir durumun ortasındayız ve pek çok mesaj alıyoruz. Eşimle birlikte Rusya'nın istilasıyla uyandık. Epey korkutucu. Ebeveynlerim için de bizleri aradı çağırdı ama biz burada kalmaya karar verdik. Şimdi dairemizdeyiz. Herkes şimdi ekstra gıda almak istiyor o yüzden bir sıkıntı oluyor. İnsanlar panik halinde ama biz de sakin olmaya çalışıyoruz.
ÇANTALARIMIZI HAZIRLADIK
Metro istasyonları en büyük sığınak yerleri oluyor Kiev'de. Farklı sığınak yerleri de var ama bizim için bu yeterli değil.