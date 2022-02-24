Türk öğrenci Duygu Birgül Ukrayna'daki savaşı anlattı: Acil bir tahliye bekliyoruz!





UKRAYNA ASKERLERİ ÜLKELERİNİ KORUYOR MU?

Evet. Facebook'tan veya bazı medyalardan değil ordumuzun resmi organlarını takip etmek lazım. Rus uçaklarıyla mücadele ediyor Ukrayna ordusu. Ukrayna basını tarafından ve basını tarafından böyle haberler veriliyor.



Üniversite eğitimini Ukrayna Harkov'da sürdüren Türk öğrenci Duygu Birgül savaşa dair 1 haftadır yaşadıkları korkuyu A Haber canlı yayınında anlattı. Duygu Bürgül durumun vehametini ''Saat ilerledikçe bomba seslerinin şiddeti artıyor. Patlama sesleri geliyor, en kötü sabah uyandık. Füze atışlarına tanık olduk. Acil bir tahliye karar bekliyoruz.'' ifadeleriyle anlattı.