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    • 24.02.2022 12:03
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    • 24.02.2022 12:11
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    Türk öğrenci Duygu Birgül Ukrayna'daki savaşı anlattı: Acil bir tahliye bekliyoruz!

    Sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Birçok ülkeden Putin'e savaşı durdurma çağırısı yapılırken Kiev'de yaşayan Kateryna Yudina ve öğrenim hayatına Harkov'da devam eden Türk öğrenci Duygu Birgül A Haber canlı yayınında yaşadığı korkuyu anlattı. Birgül, "En kötü sabah uyandık. Füze atışlarına tanık olduk. Acil bir tahliye karar bekliyoruz.'' dedi. Öte yandan Ukrayna'da yaşayan Burak Tanış, "Elçilikle temas halindeyiz, tahliyemiz olacak." dedi.

    takvim.com.tr
    Acil bir tahliye bekliyoruz!

    Sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

    Birçok ülkeden Putin'e savaşı durdurma çağırısı yapılırken Kiev'de yaşayan Kateryna Yudina ve öğrenim hayatına Harkov'da devam eden Türk öğrenci Duygu Birgül A Haber canlı yayınında yaşadığı korkuyu anlattı:

    Kateryna Yudina'nın açıklamaları;

    "İNSANLAR PANİK İÇİNDE"
    Bunları söylemek çok zor. Burada şiddetli bir durumun ortasındayız ve pek çok mesaj alıyoruz. Eşimle birlikte Rusya'nın istilasıyla uyandık. Epey korkutucu. Ebeveynlerim için de bizleri aradı çağırdı ama biz burada kalmaya karar verdik. Şimdi dairemizdeyiz. Herkes şimdi ekstra gıda almak istiyor o yüzden bir sıkıntı oluyor. İnsanlar panik halinde ama biz de sakin olmaya çalışıyoruz.



    ÇANTALARIMIZI HAZIRLADIK
    Metro istasyonları en büyük sığınak yerleri oluyor Kiev'de. Farklı sığınak yerleri de var ama bizim için bu yeterli değil.

        Şu herhangi bir şey duymuyoruz bir mesaj gelmedi sığınaklara gitmemiz için ama her ihtimale karşı bizler çantalarımızı hazırladık bir sığınak bulmamız gerektiği halinde.



        UKRAYNA ASKERLERİ ÜLKELERİNİ KORUYOR MU?
        Evet. Facebook'tan veya bazı medyalardan değil ordumuzun resmi organlarını takip etmek lazım. Rus uçaklarıyla mücadele ediyor Ukrayna ordusu. Ukrayna basını tarafından ve basını tarafından böyle haberler veriliyor.


        Üniversite eğitimini Ukrayna Harkov'da sürdüren Türk öğrenci Duygu Birgül savaşa dair 1 haftadır yaşadıkları korkuyu A Haber canlı yayınında anlattı. Duygu Bürgül durumun vehametini ''Saat ilerledikçe bomba seslerinin şiddeti artıyor. Patlama sesleri geliyor, en kötü sabah uyandık. Füze atışlarına tanık olduk. Acil bir tahliye karar bekliyoruz.'' ifadeleriyle anlattı.

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