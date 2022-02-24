Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.02.2022 00:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2022 00:23
    ABONE OL

    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrı

    Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve cep telefonu hakkında duyuru yer aldı.

    Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrı

    Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşları için duyuruda bulundu. Duyuruda vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, acil durumlar için irtibat numarası bırakıldı.



    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

    Ukrayna'daki Vatandaşlarımızın Bilgilerini İletebilecekleri E-Posta Adresi ve Cep Telefonu Hakkında Duyuru, 24 Şubat 2022

    Ukrayna'da yaşayan veya bulunan değerli vatandaşlarımız,

    Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı ve tahliye operasyonu gerçekleştiğinde irtibata geçmek üzere, kendinizin ve beraberinizdeki birinci derece yakınlarınızın (eş, çocuk) isim ve kimlik bilgilerini, bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını acilen aşağıdaki adrese e-posta ya da cep telefonuna whatsapp veya sms mesajı olarak iletmenizi rica ediyoruz.

    cagrimerkezi@mfa.gov.tr

    +90 538 095 88 31

    VATANDAŞLARIMIZ PANİK YAPMASIN
    Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna krizine ilişkin A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

    Çavuşoğlu, "Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak. Tutumumuz net. Çatışmaya karşıyız" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarına 'panik yapmayın' çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaflar Trendyol ile büyüyor
    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrı
        SON DAKİKA