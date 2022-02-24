Rusya Ukrayna savaşı son dakika: Savaş başladı mı? Rusya Ukrayna'dan ne istiyor, savaş neden çıktı?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI MI?

Son dakika! Putin operasyon için emri verdi askerler Donbas'a girdi. Savaşın resmen başladığını ilan eden Putin, "Bizi engellemeye çalışanlar askeri bir karşılık alacak, bu yanıt sizin karşılaşmadığınız sonuçlara yol açacaktır. Her şeye hazırız."

Anlık olarak Kiev, Kharkiv, Odessa ve Mariupol şehirlerinde büyük patlamalar yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ''Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.'' açıklamasında bulundu.

Rusya'nın başlattığı operasyona tepki gösteren ABD Başkanı Biden ise, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." diye konuştu.

Rusya, Ukrayna'nın bir çok bölgesini ağır bir şekilde vururken savaşın nedeni merak ediliyor.

RUSYA UKRAYNA'DAN NE İSTİYOR, SAVAŞ NEDEN ÇIKTI?

Son dakika gelişmeler şöyle;

07.10: Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı.