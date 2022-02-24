Başkan Erdoğan Putin ile Ukrayna egemenliği adına tele-zirve gerçekleştirdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim yükseldi. Türkiye ise iki ülke arasındaki krizin çözülmesi için devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tele zirvede, diyalog çağrısını yinelendi. Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirtti. Öte yandan Putin'in "sona erdi" dediği Minsk Anlaşmalarına da değinildi. Başkan Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu kaydetti. Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin, gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapacağına değindi.
PUTİN'İ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ
Diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerine dikkati çekti. Ayrıca Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini ifade etti.
İKİSİNDEN DE VAZGEÇEMEYİZ
Başkan Erdoğan, hem Ukrayna, hem de Rusya ile olan ilişkilerimize dikkat çekti: Biz çok hassas davranmalıyız, çok dikkatli adım atmalıyız. Rusya ile gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. 'Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz... Bizim her iki ülkeden de vazgeçmemiz mümkün değil.