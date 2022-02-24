Başkan Erdoğan Putin ile Ukrayna egemenliği adına tele-zirve gerçekleştirdi





İKİSİNDEN DE VAZGEÇEMEYİZ

Başkan Erdoğan, hem Ukrayna, hem de Rusya ile olan ilişkilerimize dikkat çekti: Biz çok hassas davranmalıyız, çok dikkatli adım atmalıyız. Rusya ile gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. 'Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz... Bizim her iki ülkeden de vazgeçmemiz mümkün değil.