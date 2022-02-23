Başkan Erdoğan: Rusya'nın Donetsk- Luhansk kararı kabul edilemez

Erdoğan, Afrika turunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Şu açıklamaları yaptı:
Tansiyonun düşürülmesi için gayret ettik. Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.
Biz aynı zamanda Karadeniz ülkesiyiz. Birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorumlulukları bir kenara bırakamayız.
Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz üzerine Gine ziyaretini iptal etti. Türkiye'ye dönerek bugün çevrimiçi NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.
SOĞUK SAVAŞ SICAK SAATLER
Putin "Eski Sovyet cumhuriyetlerinin egemenliğini destekliyoruz, Ukrayna hariç" dedi.
Zelenskiy, kimseye hiçbir şey vermeyeceklerini söyledi.
Avrupa ve ABD'den, Rusya'ya peş peşe yaptırımlar geldi.
Almanya, Kuzey Akım 2'yi durdurduğunu ilan etti.
TEDBİRİMİZİ ALDIK
Başkan Erdoğan Afrika turunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili önemli mesajlar paylaştı: Taraflara sağduyu çağrımızı yineliyoruz. Karadeniz'de de gerekli tedbirleri aldık.
BAŞKAN Erdoğan, Afrika ziyaretlerine devam etti. Gazetecilerle gündemi değerlendirdi. Şunları söyledi:
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ: Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz. Biz aynı zamanda Karadeniz ülkesiyiz. Bu nedenle tedbirlerimizi alıyoruz.
ELEKTRİK FATURALARI: Vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkanı üzerinde çalışılıyor. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.
KDV İNDİRİMİ: Bakanlıklarımız incelemeleri sıkı bir şekilde yapıyor. Cezalarla ilgili bazı artırımlar söz konusu oldu. Tekrarı halinde bu cezalar daha da artırılarak uygulanır.
TARİHİ AÇILIŞ
Erdoğan, Türk şirketi Summa'nın inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nu açtı.