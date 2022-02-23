Başkan Erdoğan: Rusya'nın Donetsk- Luhansk kararı kabul edilemez

BAŞKAN Erdoğan, Afrika ziyaretlerine devam etti. Gazetecilerle gündemi değerlendirdi. Şunları söyledi:

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ: Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz. Biz aynı zamanda Karadeniz ülkesiyiz. Bu nedenle tedbirlerimizi alıyoruz.

ELEKTRİK FATURALARI: Vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkanı üzerinde çalışılıyor. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.

KDV İNDİRİMİ: Bakanlıklarımız incelemeleri sıkı bir şekilde yapıyor. Cezalarla ilgili bazı artırımlar söz konusu oldu. Tekrarı halinde bu cezalar daha da artırılarak uygulanır.

TARİHİ AÇILIŞ

Erdoğan, Türk şirketi Summa'nın inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nu açtı.