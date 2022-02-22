Kara Kıta'ya Türk imazı! Başkan Erdoğan Summa’nın inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılışını yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Senegal'e geçti. Senegal'in başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Liderler, Cumhuriyet Sarayı'nda baş başa görüşüp iki ülke arasında imzalanan anlaşma törenine katıldı. iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması için fikir birliğine varıldı. Erdoğan ve Sall, tasarımını Tabanlıoğlu Mimarlık'ın yaptığı, Türk şirket Summa'nın 17 ay gibi kısa bir sürede inşaa et tiği Dakar'daki 50 bin kişi kapasiteli Senegal Stadyumu'nu açacak. Tarihinde hiç darbe görmemiş olan 16 milyon nüfuslu Senegal'e geçen yıl Türkiye, 529,5 milyon dolarlık ürün sattı. Senegal'e ihracat yıllık bazda yüzde 47 arttı. Türkiye, Senegal'in en çok ihracat yaptığı 40'ıncı, ithalat yaptığı 8'inci ülke olarak listede yer aldı. Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret hacmi 540 milyon dolara çıktı. Türk şirketlerinin Senegal'de gerçekleştirdiği projelerin sayısı da 33'e ulaştı.