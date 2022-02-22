Asya ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılacağı tarih yaklaşıyor. Köprünün açılacağı tarihi öğrenmek isteyen vatandaşların konu hakkında yaptığı araştırmalar artışa geçti. Peki, Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nün 18 Mart Cuma günü açılması bekleniyor. 18 Mart 2023'te açılması beklenen köprünün hizmete girme tarihi bir yıl erkene alınarak 18 Mart 2022 olarak açıklandı.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçiş ücretleri ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır."
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDEN NEREYE BAĞLANACAK?
Asya ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan boğaz köprüsünde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek. Köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu'na bağlanarak 101 kilometrelik güzergahının en önemli parçası olacak.
ULAŞIMDAKİ ENTEGRASYON, KALİTEYİ ARTIRACAK
Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.