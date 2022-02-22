Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nün 18 Mart Cuma günü açılması bekleniyor. 18 Mart 2023'te açılması beklenen köprünün hizmete girme tarihi bir yıl erkene alınarak 18 Mart 2022 olarak açıklandı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçiş ücretleri ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır."