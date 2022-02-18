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    • 18.02.2022 12:13
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    • 18.02.2022 12:13
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    Son dakika: Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

    Son dakika haberi... Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı’ya yönelik 3 gün önce gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırıda flaş gelişme

    Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt K. 15 Şubat tarihinde Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 Karayolunda otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, Çakıcı bacağından vurularak yaralanmıştı.



    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda saldırının bir motosiklet ve bir otomobilden gerçekleştiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen G. M., G.D. ve D.Y. adlı 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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