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    • 18.02.2022 14:39
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    • 18.02.2022 14:39
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    Başkan Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, namaz için Hazreti Ali Camisi'ne geldi.

    AA
    Başkan Erdoğan cumayı Hazreti Ali Camisi’nde kıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, namaz için Hazreti Ali Camisi'ne geldi.

    Namazını burada kılan Başkan Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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