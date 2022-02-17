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    • 17.02.2022 12:40
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Engelli Memur Ataması programında önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında "Bu atamayla birlikte kamudaki engelli sayımız 66 bine yükselmiş olacak. Son 19 yılda kamuda istihdam edilen engelli sayısı 192 bine dayandı." dedi. Erdoğan, "Engelli Kamu Personeli Seçme sınavına başvuru ücretini kaldırarak memur olmak isteyen engelli kardeşlerimizi de bu dertten kurtardık. Artık her vatandaşımız gibi engelli vatandaşlarımız da iş hayatında yerlerini alabilmekte oldukça iyi konumlara gelebilmektedir. 3 bin 200 engelli kardeşimize kendi işini kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verildi." şeklinde konuştu.

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    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Bugün atamasını yapacağımız 2927 engelli kardeşimize işlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Göreve geldiğimizde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur vardı. Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı. Son 9 yılda kamuda istihdam edilen sayısı 192 bin sınırına dayandı.

    BAŞVURU ÜCRETİ KALKTI
    Engelli Kamu Personeli Seçme sınavına başvuru ücretini kaldırarak memur olmak isteyen engelli kardeşlerimizi de bu dertten kurtardık. Artık her vatandaşımız gibi engelli vatandaşlarımız da iş hayatında yerlerini alabilmekte oldukça iyi konumlara gelebilmektedir. 3 bin 200 engelli kardeşimize kendi işini kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verildi.

    KİLİTLİ KAPI ARDINDAN YAŞAMAYA MAHKUM EDİLMİŞ ENGELLİLER VARDI
    Geçmişte yaşadığımız pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşlarımızın hangi zorluklar içinde hayatını sürdürdüğünü de çabuk unuttu. Kilitli kapı ardından yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Zincirle, iple bir yere bağlanıp kendi evinin içinde dahi hayata karışmasına izin verilmeyen engelliler vardı.


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