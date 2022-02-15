Koronavirüste kritik tarih belli oldu! Martta plato, mayısta rahatlama...

ÖLÜM ORANLARI

Uzmanların kafa yorduğu diğer önemli konuyu ise ölüm oranlarının yüksekliği oluşturuyor. Aktif vaka sayısı arttıkça ölümler de artmaya başladı. Ocak ayının sonundan bu yana günlük vaka sayısı günlük iyileşen sayısından az olduğu için aktif vaka sayısının hızla arttığı ifade edildi. Hiç aşı olmayan 18 yaş üstü nüfusun 4 milyon 300 bin civarında, hatırlatma dozlarını olmayanların sayısının ise 20 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.