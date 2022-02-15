Koronavirüste kritik tarih belli oldu! Martta plato, mayısta rahatlama...

Omikron varyantının etkisiyle yüz binlere kadar tırmanan vaka sayılarında düşüş seyri başladı. Uzmanlar, vaka artış hızının durakladığı plato dönemine 3 hafta sonra girileceğini öngörüyor. Mart ortasında düşüşün hızlanması, bahar aylarında virüs baskısının azalması, mayısla birlikte de rahatlama bekleniyor...
Edinilen bilgiye göre, pandeminin seyri, kentlere ve bölgelere etkisi ve bahar aylarına doğru beklenen gelişmeler, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yapılan toplantılarda değerlendiriliyor. Uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre, Omikron'un yeni varyantı BA2'nin nasıl dönüşeceği yakından izleniyor. Ancak normal koşullarda, mevsimsel etkiyle birlikte, bahar aylarıyla virüs baskısı azalacak.
Yaz aylarında büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru olan hareketliliğin, geçtiğimiz yaz ayları kadar etkili sonuçları olmayacağı belirtiliyor. Mart ayının ikinci yarısında vaka sayılarının Türkiye genelinde düşme eğilimine gireceği, mayıs ayında normalleşmenin artacağı, vaka sayılarına bağlı olarak kuralların gevşeyeceği belirtiliyor.