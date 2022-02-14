Meteoroloji'den son dakika buzlanma don ve çığ uyarısı! İstanbul'da sağanak var | 14 Şubat hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu