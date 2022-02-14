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    • Güncel
    • 14.02.2022 08:53
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    • 14.02.2022 09:07
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    Meteoroloji'den son dakika buzlanma don ve çığ uyarısı! İstanbul'da sağanak var | 14 Şubat hava durumu

    Son dakika haberi... Yeni haftaya girerken vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ilimiz için sağanak yağış uyarısı geldi. Bazı illerimizde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği belirtildi. Vatandaşlar çığ, buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarıldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu tahmini...

    İstanbul’da sağanak var! Uyarı üstüne uyarı geliyor

    Son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Adana ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 9°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 8°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 10°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

    TEKİRDAĞ °C, 8°C

    Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 5°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 7°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 5°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 4°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 5°C

        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

        KASTAMONU °C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

        ZONGULDAK °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

        SAMSUN °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve yer yer yer çok bulutlu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AĞRI °C, -9°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

        ERZURUM °C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 9°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 14°C

        Az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 13°C

        Az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu
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        İstanbul’da sağanak var! Uyarı üstüne uyarı geliyor
        Haberler Güncel Meteoroloji'den son dakika buzlanma don ve çığ uyarısı! İstanbul'da sağanak var | 14 Şubat hava durumu
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