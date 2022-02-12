Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.02.2022 12:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2022 12:13
    ABONE OL

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

    Bahçeli’den anlamlı ziyaret

    MHP il başkanlarının katılımıyla yapılacak toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

    Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet eden Bahçeli, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

    Toplantıda, milli bilinci uyanık tutmak için teşkilatların yapacağı çalışmalar konuşulacak, Türkiye ve dünya gündemi ele alınacak.ü

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Uğur Dündar yerine balmumu heykeli çıktı!
    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
        SON DAKİKA