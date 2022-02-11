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    • Güncel
    • 11.02.2022 11:38
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    • 11.02.2022 11:39
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    Fetullahçı Terör Örgütü üyelerini örgüte bağlılıklarına göre 1 ile 5 arasında kodlamış

    Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) üyeleri arasında örgüte bağlılık derecesine göre derecelendirme ve kodlama yaptığı belirlendi. Kapatılan Polis Akademisi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, örgüt üyelerinin bağlılığı, mahrem yapıyla irtibatı ve faaliyet düzeyine göre 1 ile 5 arasında kodlandıkları ortaya çıktı.

    FETÖ üyelerini 1 ile 5 arasında kodlamış

    Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerden elde edilen bilgilere göre örgüt mensuplarının bağlılık derecelendirilmesinden ayrı olarak sınıflandırmada 'dış' ve 'ilgi' şeklinde kategorinin de yapıldığı excel dosyasında görüldü.



    ÖRGÜTE TAM BAĞLI OLANLAR 5'LE DERECELENDİRİLDİ
    Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ifadelere göre 1 ile derecelendirilen kişilerin örgüt vasıtası ile okula girmiş ancak irtibatını kesmiş, haber alınamayan üyeler olduğu, dini hassasiyetleri olan ve cuma namazlarına gidenlerin 2 rakamıyla, örgütle irtibatı az olan üyelerin 3 rakamıyla, mahrem yapıyla orta seviyede ilişkisi olan kişilerin 4 ile, mahrem yapıya bağlı ve üst seviyede ilişkisi olan üyelerin de 5 rakamı ile derecelendirildiği ifade edildi. Soruşturmada, 459 kişi hakkında kodlama yapıldığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Fetullahçı Terör Örgütü üyelerini örgüte bağlılıklarına göre 1 ile 5 arasında kodlamış
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