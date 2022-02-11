Fetullahçı Terör Örgütü üyelerini örgüte bağlılıklarına göre 1 ile 5 arasında kodlamış

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerden elde edilen bilgilere göre örgüt mensuplarının bağlılık derecelendirilmesinden ayrı olarak sınıflandırmada 'dış' ve 'ilgi' şeklinde kategorinin de yapıldığı excel dosyasında görüldü.







ÖRGÜTE TAM BAĞLI OLANLAR 5'LE DERECELENDİRİLDİ

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ifadelere göre 1 ile derecelendirilen kişilerin örgüt vasıtası ile okula girmiş ancak irtibatını kesmiş, haber alınamayan üyeler olduğu, dini hassasiyetleri olan ve cuma namazlarına gidenlerin 2 rakamıyla, örgütle irtibatı az olan üyelerin 3 rakamıyla, mahrem yapıyla orta seviyede ilişkisi olan kişilerin 4 ile, mahrem yapıya bağlı ve üst seviyede ilişkisi olan üyelerin de 5 rakamı ile derecelendirildiği ifade edildi. Soruşturmada, 459 kişi hakkında kodlama yapıldığı belirtildi.

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