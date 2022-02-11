Eşe, sevgiliye en güzel, özel, anlamlı Sevgililer Günü hediyeleri… 14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri 2022 neler?

Her yıl tüm dünyada kutlanan özel günlerden biri olan Sevgililer Günü için sayılı zaman kaldı ve hediye araştırmaları da hızlandı. Henüz ne alacağına karar veremeyenler internet üzerinden unutulamayacak, hafızalara kazınacak hediye seçeneklerine göz atmaya başladı. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri 2022 neler? Sevdiğinize bu günü unutulmaz kılmanız ve onu çok mutlu etmeniz için eşe, sevgiliye en güzel, özel, anlamlı Sevgililer Günü hediyesi önerilerini haberimizde bulabilir ve en beğendiklerinizden seçim yapabilirsiniz.
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ 2022
- Sıradan hediyelerin yerine, partnerinize küçük bir sürpriz yapıp; bütün detayları düşündüğünüz bir haftasonu tatili hazırlayabilirsiniz.
- Sevgilinizin hangi teknoloji ile yakından ilgilendiğine göre ona göre bir tercih yapabilirsiniz. Playstation, bilgisayar, telefon, akıllı saat...
- Güllerle dolu bir yatak, sevdiğiniz müzik ve güzel bir ambiyans... Sevgililer gününü geçirmek için mükemmel bir konsept!
-Sevgilinizin/ eşinizin uzun zamandır görmek istediği bir ülkeye gidin birlikte… Vize için zaman çok kısıtlı, vize istemeyen ülkeler arasından seçim yapabilirsiniz. Fas, Filipinler, Bosna-Hersek, Kamboçya, Lübnan… Unutulmaz bir seyahat planlayın.
-Öncelikle yaratıcılığınızı konuşturun. Klişe olmayan ya da sevgilinizle/ eşinizle aranızda özel olan bazı sözleri küçük kağıtlara yazın ve 14 Şubat'ta evin, eşyalarının farklı yerlerine saklayın. Örneğin, sabah uyandığından banyo aynasında bir not… İşte giderken montunun cebinden çıkan başka bir not… Akşam eve geldiğinde sofrada başka bir not…
- 14 Şubat olduğu için kalpli balonlar her yerde ama ya sevgiliniz kalp şeklini sevmiyorsa? Özellikle çocukların çok sevdiği değişik şekillerdeki (penguen/ kedi/ ejderha/ uçak/ çiçek, vs) uçan balonlar da olur! Bu balonlardan satın alıp evinize geliyorsunuz ve evin farklı yerlerine bu şirin balonları bağlıyorsunuz… Balonların uçlarına minik notlar iliştirebilirsiniz ya da gecenin sonunda balonları patlatıp içlerinden çıkan aşk mesajlarını birlikte okuyabilirsiniz.