Son dakika: Eskişehir okullar tatil mi? 9-10 Eskişehir'de kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıklaması...

Pek çok ilimizde kar yağışı etkisini gösterirken tatil haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 9 Şubat Çarşamba günü iki ilçede okullar tatil edildi. Peki, Eskişehir okullar tatil mi? 9-10 Eskişehir'de kar tatili olan ilçeler hangileri? İşte son gelişmeler...