Son dakika: Eskişehir okullar tatil mi? 9-10 Eskişehir'de kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıklaması...

Pek çok ilimizde kar yağışı etkisini gösterirken tatil haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 9 Şubat Çarşamba günü iki ilçede okullar tatil edildi. Peki, Eskişehir okullar tatil mi? 9-10 Eskişehir'de kar tatili olan ilçeler hangileri? İşte son gelişmeler...
ESKİŞEHİR'DE İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Mihalıççık ve İnönü ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı il merkezinin yanı sıra ilçelerde etkili oldu. Etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.