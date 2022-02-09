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    • Güncel
    • 09.02.2022 10:33
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    • 09.02.2022 10:36
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    Son dakika: Eskişehir okullar tatil mi? 9-10 Eskişehir'de kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıklaması...

    Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca tatil haberleri de peşi sıra geliyor. Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle iki ilçesinde 9 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Peki, Eskişehir okullar tatil mi? 9-10 Eskişehir'de kar tatili olan ilçeler hangileri? İşte son açıklamalar...

    Eskişehir’de okullar tatil mi?

    Pek çok ilimizde kar yağışı etkisini gösterirken tatil haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Eskişehir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 9 Şubat Çarşamba günü iki ilçede okullar tatil edildi. Peki, Eskişehir okullar tatil mi? 9-10 Eskişehir'de kar tatili olan ilçeler hangileri? İşte son gelişmeler...

    ESKİŞEHİR'DE İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Mihalıççık ve İnönü ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

    Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı il merkezinin yanı sıra ilçelerde etkili oldu. Etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

        Devam eden kar yağışının etkili olduğu Mihalıççık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışı nedeniyle İnönü ilçesinde ise taşımalı sistem ile eğitim öğretime devam eden öğrencilerde 1 gün süreyle izinli sayılacak.

        İÇ ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden, güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 4°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ÇANKIRI °C, 1°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 0°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KONYA °C, 3°C
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        Haberler Güncel Son dakika: Eskişehir okullar tatil mi? 9-10 Eskişehir'de kar tatili olan ilçeler hangileri? Valilik açıklaması...
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