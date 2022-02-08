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    • 08.02.2022 09:04
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    • 08.02.2022 09:05
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    İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte 8-9 Şubat hava durumu raporu

    Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Şehirde yaşayan milyonlarca insan soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve sağanak yağış görülecek iller tek tek açıklanıyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte 8-9 Şubat hava durumu raporuna dair bilgiler

    İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

    İstanbul'da havanın aşırı derecede soğumasıyla birlikte karın ne zaman yağacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle milyonlarca vatandaş yaşadığı ildeki hava durumunu saat saat kontrol ediyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte 8-9 Şubat hava durumu raporu...

    İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    İstanbul'da yakın bir zamanda kar yağışı görülmüyor. Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'un 5 günlük hava durumu raporunda pazartesi yağmurlu, salı kuvvetli yağmurlu, çarşamba ve perşembe çok bulutlu, cuma günü ise az bulutlu hava hakim olacak.

    METEOROLOJİ'DEN BU İLLER İÇİN UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:     Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvveti olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İSTANBUL °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvveti olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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