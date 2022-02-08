İstanbul'da havanın aşırı derecede soğumasıyla birlikte karın ne zaman yağacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle milyonlarca vatandaş yaşadığı ildeki hava durumunu saat saat kontrol ediyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte 8-9 Şubat hava durumu raporu...
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da yakın bir zamanda kar yağışı görülmüyor. Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'un 5 günlük hava durumu raporunda pazartesi yağmurlu, salı kuvvetli yağmurlu, çarşamba ve perşembe çok bulutlu, cuma günü ise az bulutlu hava hakim olacak.
METEOROLOJİ'DEN BU İLLER İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.