Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında rakibi Kayserispor'u ağırlayacak. Futbolseverler ise maça dair detayları merak etmeye başladı. Peki, FB Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair son gelişmeler...
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.