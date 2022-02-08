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    • 08.02.2022 10:30
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    • 08.02.2022 10:30
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    FB Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Fenerbahçe Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Bilindiği üzere kupaya 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna adını yazdırmıştı. Peki, FB Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar...

    Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında rakibi Kayserispor'u ağırlayacak. Futbolseverler ise maça dair detayları merak etmeye başladı. Peki, FB Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair son gelişmeler...

    FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

    Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

    Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.
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        Haberler Güncel FB Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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