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    • 09.02.2022 08:57
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    • 09.02.2022 08:58
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    9 Şubat Uşak, Eskişehir, Tunceli, Kütahya okullarda kar tatili var mı? Bugün Uşak'ta okullar tatil mi? Valilik son dakika!

    Yurt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitim hayatı olumsuz yönde etkileniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yazımızda 9 Şubat 2022 tatil olan bölgeler listesine ulaşabilirsiniz. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Uşak'ta okullar tatil mi? 9 Şubat Uşak, Eskişehir, Tunceli, Kütahya okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika!

    takvim.com.tr
    O ilde okullar 1 gün tatil edildi!

    Türkiye genelinde etkisini devam ettiren kar yağışları eğitim hayatında aksamalara sebep oluyor. Bu hafta bazı illerde yaşanan yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar yapılmaya başlandı. Kar yağışının bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Uşak'ta okullar tatil mi? 9 Şubat Uşak, Eskişehir, Tunceli, Kütahya okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika!

    9 ŞUBAT YARIN UŞAK, ESKİŞEHİR, TUNCELİ, KÜTAHYA OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

    UŞAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

    Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.Ç

    ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

    ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 4 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.
    Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması ve buzlama tehlikesi nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, taşımalı eğitim için bir günlük tatil kararı aldı. Dört ilçede, 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimleri ise gün içerisinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

    Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Batı Karadeniz ile Isparta ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

        Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

        TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunda İstanbul'un da aralarında olduğu 50 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

        Söz konusu illerde kar yağışı, kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.

        Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller şu şekilde:

        SARI KODLU UYARI: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye.

        TURUNCU KODLU UYARI: Artvin, Bolu, Bursa, Çankırı, Edirne, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Yalova, Bartın, Karabük, Düzce.
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        Haberler Güncel 9 Şubat Uşak, Eskişehir, Tunceli, Kütahya okullarda kar tatili var mı? Bugün Uşak'ta okullar tatil mi? Valilik son dakika!
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