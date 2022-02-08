9 Şubat Uşak, Eskişehir, Tunceli, Kütahya okullarda kar tatili var mı? Bugün Uşak'ta okullar tatil mi? Valilik son dakika!

9 ŞUBAT YARIN UŞAK, ESKİŞEHİR, TUNCELİ, KÜTAHYA OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

UŞAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.



Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.Ç

ÇANAKKALE'DE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 4 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması ve buzlama tehlikesi nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, taşımalı eğitim için bir günlük tatil kararı aldı. Dört ilçede, 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimleri ise gün içerisinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.