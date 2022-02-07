Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022? Açıköğretim üniversite yeni kayıt işlemi nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu. Açık Öğretim Üniversitesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre yapılması gereken işlemler belirtildi. Kayıt yaptırcak kişilerin dikkat etmesi gerekenler haberimizde yer alıyor.
AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021-2022?
Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat'ta başladı ve 18 Şubat tarihinde sona erecek.
AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt
Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.
Buna göre;
Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak
gerekmektedir.