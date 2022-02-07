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    • 07.02.2022 16:05
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    Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022? Açıköğretim üniversite yeni kayıt işlemi nereden, nasıl yapılır?

    Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim fakültesinde eğitim görmek isteyenler açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022 araştırmalarını hızlandırdı. Açık Öğretim Üniversitesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre işlemlerin yapılması gereken tarihler duyuruldu ve bu tarihlerin kaçırılmaması gerekiyor. Hangi programlar için kayıt yapılacağı da belirlendi. Peki Açıköğretim üniversite yeni kayıt işlemi nereden, nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022?

    Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022? Açıköğretim üniversite yeni kayıt işlemi nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu. Açık Öğretim Üniversitesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre yapılması gereken işlemler belirtildi. Kayıt yaptırcak kişilerin dikkat etmesi gerekenler haberimizde yer alıyor.

    AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021-2022?

    Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Bahar Dönemi kayıtları 7 Şubat'ta başladı ve 18 Şubat tarihinde sona erecek.

    AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

    Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

    Buna göre;

    Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak
    gerekmektedir.

        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

        ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

        Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına öğrenci alımı yapılan programlar şunlardır;

        Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

        Acil Durum ve Afet Yönetimi, AdaletAşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat (Arapça), İlahiyat, İnsan Kaynakları, Yönetimi İşletme Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Tarım Teknolojisi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yaşlı Bakımı, Yerel Yönetimler, Web Tasarımı ve Kodlama

        Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

        Felsefe, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri

        İktisat Fakültesi Lisans Programları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İktisat (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

        İşletme Fakültesi Lisans Programları, Havacılık Yönetimi, İşletme, İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Lojistik

        2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.
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        Haberler Güncel Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022? Açıköğretim üniversite yeni kayıt işlemi nereden, nasıl yapılır?
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