Yarı yıl tatili uzayacak mı? Yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama

"ÖĞRETMENLERİMİZ SALGININ KAHRAMANLARI"

Covid-19 salgınında öğretmenlerin kahramanlık gösterdiğini ifade eden Bakan Prof. Dr. Mahmut Özer, "Bildiğiniz gibi öğretmenlerimiz Covid salgınıyla mücadele günlerinin de kahramanları. Hakikaten birinci dönemin kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmenin en büyük katkısı öğretmenlerimizden geldi. Öğretmenlerimiz beş ay boyunca maskeyle ders anlatmaya devam ettiler. Aşılanma oranları da tüm Türkiye'nin ortalamasının üzerinde olduğu gibi özellikle kıta Avrupası ve diğer ülkelerdeki haftada beş gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerin aşılanma oranlarının çok üzerinde gerçekleşti. Onun için ben öğretmenlerimizi kutluyorum. Yeni öğretmenlik meslek kanununun da tüm öğretmenlerimize ve milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.