Yarı yıl tatili uzayacak mı? Yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama

Bir dizi toplantı için Zonguldak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Zonguldak Valiliği önünde protokol tarafından karşılandı. Burada minik bir öğrenci tarafından verilen çiçeği kabul eden Bakan Mahmut Özer, minik çocukla fotoğraf çektirdi. Protokol üyeleriyle görüşen Bakan Özer ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 7 Şubat tarihinde 81 ilde kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
"60 YILLIK ÖĞRETMENLERE HAS MESLEK KANUNU ÖZLEMİ GİDERİLMİŞ OLDU"
Bakan Özer, 60 yıllık meslek kanunuyla özlemin giderildiğine dikkat çekerek şöyle dedi:
"Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açısından çok önemli bir gün. 1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanunu özlemi dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. Artık 60 yıllık özlem öğretmenlere has bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Ben bu sürece desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız hem de öğretmenler hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan sonra tüm öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye her zamanda yanında olduğumuz gibi yanlarında olmaya devam edeceğiz."
"ÖĞRETMENLERİMİZ SALGININ KAHRAMANLARI"
Covid-19 salgınında öğretmenlerin kahramanlık gösterdiğini ifade eden Bakan Prof. Dr. Mahmut Özer, "Bildiğiniz gibi öğretmenlerimiz Covid salgınıyla mücadele günlerinin de kahramanları. Hakikaten birinci dönemin kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmenin en büyük katkısı öğretmenlerimizden geldi. Öğretmenlerimiz beş ay boyunca maskeyle ders anlatmaya devam ettiler. Aşılanma oranları da tüm Türkiye'nin ortalamasının üzerinde olduğu gibi özellikle kıta Avrupası ve diğer ülkelerdeki haftada beş gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerin aşılanma oranlarının çok üzerinde gerçekleşti. Onun için ben öğretmenlerimizi kutluyorum. Yeni öğretmenlik meslek kanununun da tüm öğretmenlerimize ve milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.