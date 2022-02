Yarı yıl tatili uzayacak mı? Yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama

"60 YILLIK ÖĞRETMENLERE HAS MESLEK KANUNU ÖZLEMİ GİDERİLMİŞ OLDU"

Bakan Özer, 60 yıllık meslek kanunuyla özlemin giderildiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açısından çok önemli bir gün. 1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanunu özlemi dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. Artık 60 yıllık özlem öğretmenlere has bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Ben bu sürece desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız hem de öğretmenler hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan sonra tüm öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye her zamanda yanında olduğumuz gibi yanlarında olmaya devam edeceğiz."