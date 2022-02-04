Son dakika: Prof. Dr. Olcay Neyzi vefat etti! Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu | Olcay Neyzi kimdir?

Prof. Dr. Olcay Neyzi hayata veda etti. Acı haberi Bakan Koca, "Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü" ifadeleriyle duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Prof. Dr. Olcay Neyzi hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü. İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğrencisi olmuştum. Hekimliğine, ders anlatışına hepimiz hayrandık. Tıp eğitiminin gelişmesine katkı vermiş bir duayendi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."





PROF. DR. OLCAY NEYZİ KİMDİR?

Profesör Doktor Olcay Neyzi (27 Temmuz 1927 doğumlu) İstanbul Tıp Fakültesi (çalışma yılları 1979 – 1994) eski Pediatri Anabilim Dalı Başkanıdır. Türkçe hazırlanmış kapsamlı ve bilinen pediatri ders kitabının ilk yazarı olarak, Türkiye'de tıp eğitiminin seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlamıştır.

Son dönemde COVID-19 pandemisi nedeniyle gündeme gelen aşı tartışmalarına ilişkin verdiği beyanatta kızamık, difteri gibi hastalıkların aşı sayesinde yok olduğuna dikkat çekerek, "Cahil insanları kandırıyorlar... Hastalıktan koruyan bir şeye nasıl karşı olunabilinir? Ben anlamıyorum" demiştir.

Ahmet Şükrü Ataman'ın kızı olarak İstanbul'da doğdu.

1979-94 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Olcay Neyzi, İstanbul Tıp Fakültesinde Kadın ve Çocuk Araştırma ve Eğitim Birimi"'nin kurulmasına önderlik etti. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü bünyesinde multidisipliner bir ekiple Aile Sağlığı Anabilim Dalı'nın kurulmasında görev aldı.

İki çocuğu vardır; Mehmet Ali Neyzi ve Leyla Neyzi.

2017 yılında Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.