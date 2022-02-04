2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kazananların isim listesi…

Nefesler tutuldu ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında 2022 Nescafe 4. devre çekiliş neticesi yer alıyor. Vatandaşlar doğrultusundan ilk 3 çekilişi büyük ilgi gören ve 4'üncünün çekilişi noter huzurunda gerçekleşti ve şimdi ise gözler netice duyurusuna çevrildi. Başta lüks otomobil olmak üzere kazananlara pek çok mükafat yayınlayan Nescafe çekiliş neticeleri duyuruldu mı? Talihli omanın hayalini kuranlar Nescafe 4. devre çekiliş neticesi sorgulama ekranı ve kazanan isim listesine ulaşmak istiyor. İşte detaylar…
NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.
Kazanan talihliler 04.02.2022 tarihlerinde duyurulacaktır.
Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestlé ve U2 sorumlu tutulamaz.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.