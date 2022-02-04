2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kazananların isim listesi…

Nefesler tutuldu ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında 2022 Nescafe 4. devre çekiliş neticesi yer alıyor. Vatandaşlar doğrultusundan ilk 3 çekilişi büyük ilgi gören ve 4'üncünün çekilişi noter huzurunda gerçekleşti ve şimdi ise gözler netice duyurusuna çevrildi. Başta lüks otomobil olmak üzere kazananlara pek çok mükafat yayınlayan Nescafe çekiliş neticeleri duyuruldu mı? Talihli omanın hayalini kuranlar Nescafe 4. devre çekiliş neticesi sorgulama ekranı ve kazanan isim listesine ulaşmak istiyor. İşte detaylar…