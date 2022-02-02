Üç aylarda hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 3 aylar tesbihi nasıl başlanır diyanet? 3 aylarda tesbih çekmenin fazileti

ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Üç Aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Receb ayı girdiğinde: "Ey Allâhʼımız! Recep ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.

Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi ve sellem- isnat edilen, "Recep Allah'ın ayıdır, Şâban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." rivayetinin ise aslı bulunamamıştır. (Süyûtî, s. 114)

Üç Aylar'da önemli nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Recep ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan ile birleştirilmesi "Üç Aylar Orucu" şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun Recep ve Şâban aylarında tutularak böylece Üç Aylar'ın oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

Üç Aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlere dayanıp Ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olmuştur.