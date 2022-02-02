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    • 02.02.2022 10:43
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    2 Şubat 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saatleri! 2 Şubat Çarşamba bugün iftar vakti saat kaçta? İl il iftar saatleri 2022!

    81 ilden vatandaşlar iftar saatleri hakkında detaylı araştırmalara başladı. Üç ayların ilk günü nedeniyle 2 Şubat akşamı yapılacak olan iftar ile nihayete kavuşmuş olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri Diyanet İşleri Bakanlığı'nın akşam ezanı saatleri ile öğrenilebilecek. Peki, 2 Şubat 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa sahur ve imsak vakti ne zaman? 2 Şubat bugün iftar vakti saat kaçta? İşte il il iftar saatleri 2022!

    takvim.com.tr
    2 Şubat 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saatleri!

    Mübarek 3 ayların ilki olan Recep ayı bugün tüm bereketiyle başladı. Bu mübarek günleri ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Recep ayının ilk gününü oruçlu geçirecekler. Hadise göre Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik günahlara kefaret olur. Peki 2 Şubat 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saatleri nedir? 2 Şubat bugün iftar vakti saat kaçta? İl il iftar saatleri 2022!

    2 ŞUBAT 2022 İSTANBUL İFTAR VAKTİ

    Recep ayının ilk günü oruç tutmak isteyenler iftar saatini beklerken akşam ezanının kaçta okunacağını da merak ediyor. 2 Şubat Çarşamba İstanbul'da akşam ezanı 18.28'de okunacak.

    ANKARA İFTAR SAATİ

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı ezan saatleri bilgisine göre 2 Şubat Çarşamba günü iftar; Ankara'da 18.15'te yapılacak.

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        ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

        Hz. Peygamber Recep ayı girdiğinde şöyle dua edermiş: 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bu aylarda bize bereketler ihsan et ve bizi hayırlısıyla Ramazana ulaştır.'"

        Özellikle Recep ve Şaban ayında Pazartesi ve Perşembe günleri daha çok oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde amellerin Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edildiğini belirtmiş 'Dolayısıyla amellerimin ben oruçluyken Allah'a arz edilmesini isterim' demiştir.

        Peygamber Efendimizin bu aylara özel olarak yaptığı bir ibadet olup olmadığı şeklindeki soruya da şu karşılığı verdi: "Özel bir ibadeti yoktu ama bu aylarda diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutardı. Hatta müminlerin annesi Hz. Aişe rivayet eder, 'Hz. Peygamber Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki bizde sanki orucu hiç açmayacakmış gibi bir algı meydana gelirdi' der.

        RECEP AYI ORUCU İÇİN HANGİ GÜN NİYET EDİLİR?

        Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.

        İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.
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        Haberler Güncel 2 Şubat 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saatleri! 2 Şubat Çarşamba bugün iftar vakti saat kaçta? İl il iftar saatleri 2022!
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