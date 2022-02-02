2 Şubat 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saatleri! 2 Şubat Çarşamba bugün iftar vakti saat kaçta? İl il iftar saatleri 2022!

Mübarek 3 ayların ilki olan Recep ayı bugün tüm bereketiyle başladı. Bu mübarek günleri ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Recep ayının ilk gününü oruçlu geçirecekler. Hadise göre Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik günahlara kefaret olur. Peki 2 Şubat 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saatleri nedir? 2 Şubat bugün iftar vakti saat kaçta? İl il iftar saatleri 2022!
2 ŞUBAT 2022 İSTANBUL İFTAR VAKTİ
Recep ayının ilk günü oruç tutmak isteyenler iftar saatini beklerken akşam ezanının kaçta okunacağını da merak ediyor. 2 Şubat Çarşamba İstanbul'da akşam ezanı 18.28'de okunacak.
ANKARA İFTAR SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı ezan saatleri bilgisine göre 2 Şubat Çarşamba günü iftar; Ankara'da 18.15'te yapılacak.