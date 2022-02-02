2 Şubat 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saatleri! 2 Şubat Çarşamba bugün iftar vakti saat kaçta? İl il iftar saatleri 2022!

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Hz. Peygamber Recep ayı girdiğinde şöyle dua edermiş: 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bu aylarda bize bereketler ihsan et ve bizi hayırlısıyla Ramazana ulaştır.'"

Özellikle Recep ve Şaban ayında Pazartesi ve Perşembe günleri daha çok oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde amellerin Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edildiğini belirtmiş 'Dolayısıyla amellerimin ben oruçluyken Allah'a arz edilmesini isterim' demiştir.

Peygamber Efendimizin bu aylara özel olarak yaptığı bir ibadet olup olmadığı şeklindeki soruya da şu karşılığı verdi: "Özel bir ibadeti yoktu ama bu aylarda diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutardı. Hatta müminlerin annesi Hz. Aişe rivayet eder, 'Hz. Peygamber Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki bizde sanki orucu hiç açmayacakmış gibi bir algı meydana gelirdi' der.