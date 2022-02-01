Şivlilik kutusu başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Konya Şivlilik başvuru formu!

Konya Şivlilik başvuruları 1 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de alınmaya başlanacak.

5-10 yaş (1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2017) arası çocuklar için Konya Büyükşehir Belediyesi Şivlilik çantası başvuru formu aşağıdaki linkten doldurulabilecek.

İşte Konya 100 bin şivlilik başvuru ekranı:

https://sivlilik.konya.bel.tr/

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;

''Şivlilik için kayıt şu an 12.000 oldu.

Yoğunluktan dolayı hata ekranı gören arkadaşlarım merak etmesinler, başvurular yarın akşama 22.00'ye kadar devam edecek.

100.000'den sonraya kalan küçük arkadaşlarımı da üzmeyiz merak etmeyin.

İlginize teşekkür ederim.''