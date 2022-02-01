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    • 02.02.2022 09:19
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    Şivlilik kutusu başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Konya Şivlilik başvuru formu!

    Konya şivlilik başvuruları hakkında bir çok soru gündeme geldi. En eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önceki gece başlamaktadır. 2022 yılında da kutlamalar başladı. Konya'da 100 bin çocuğa Şivlilik kutusu hediye edilecek. Şivlilik kutusu başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

    Şivlilik kutusu başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

    Konya Şivlilik başvuruları başladı. Konya'da 100 bin çocuğa, 2022 şivlilikte hediye dağıtılacak. Peki Şivlilik kutusu başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte Konya Şivlilik başvuru formu ve diğer tüm detaylar...

    ŞİVLİLİK ETKİNLİKLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği 2022 yılında Şubat ayına denk geliyor. Etkinlikler 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

    KONYA ŞİVLİLİK KUTUSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle 20 bin Şivlilik çantasını internet üzerinden yapılan online başvurularla vermişti.

    Bu yıl da Şivlilik Çantası hediyesi başvurularının hangi gün ve saatte başlayacağı belli oldu.

        Konya Şivlilik başvuruları 1 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de alınmaya başlanacak.

        5-10 yaş (1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2017) arası çocuklar için Konya Büyükşehir Belediyesi Şivlilik çantası başvuru formu aşağıdaki linkten doldurulabilecek.

        İşte Konya 100 bin şivlilik başvuru ekranı:

        https://sivlilik.konya.bel.tr/

        Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;

        ''Şivlilik için kayıt şu an 12.000 oldu.

        Yoğunluktan dolayı hata ekranı gören arkadaşlarım merak etmesinler, başvurular yarın akşama 22.00'ye kadar devam edecek.

        100.000'den sonraya kalan küçük arkadaşlarımı da üzmeyiz merak etmeyin.

        İlginize teşekkür ederim.''
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