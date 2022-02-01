Lübnan Başbakanı Necip Mikati, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Başbakan Mikati ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Mikati'yi havalimanında Ankara Vali Vekili Murat Soylu, Ankara Belediye Başkan Vekili Sait Atalay, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Vekili Tunca Özçuhadar, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hikmet Uz, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve diğer yetkililer karşıladı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mikati, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Mikati, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Mikati deftere şunları yazdı: "Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin önünde saygıyla dururken, seçkin bir lider ve devlet adamını selamlamaktan onur duyuyorum. Halkını seven, ona sevgi ve saygı gösteren, politikası, ileri görüşlülüğü ve mücadelesi ile çağdaş, ileri bir devlet olarak kurulan çağdaş Türk devletinin simgesi haline gelen seçkin lider ve bilge devlet adamı.

Ondan sonra gelen Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanları büyük mirasını devraldı. Onu korudular ve Türkiye'nin konumuna ve gelecek nesillerin hedeflerine ulaşmalarına yakışır şekilde yönettiler ve ülkeler arasında önemli bir yer almasını sağlayarak, ekonomisini güçlendirdiler. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti tarihine ileri görüşüyle imzasını attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atası ve sembolü oldu, döneminin mevkidaşlarına ve kendisinden sonra gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarına ilham olmuştur. Onun anısına binlerce selam olsun ve kendisinden sonra gelen liderleri ve başkanları Allah esirgesin."

BAŞKAN ERDOĞAN DAVET ETTİ

Lübnan Başbakanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Başkan Erdoğan'ın daveti sonrası Türkiye'ye gerçekleştiren Necip Mikati'yi Başkan Erdoğan saat 16.40'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Kabul sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşme başladı. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Başbakan Mikati ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.