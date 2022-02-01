İstanbul'da ikinci dalga rüşvet operasyonu! Müdürlerin ardından avukatlar da gözaltına alındı

Gözaltına alınan 82 şüpheliden 32'si tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili 2. dalga operasyon düzenledi ve çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Düzenlenen baskınlarda 3'ü avukat 12 şüpheli yakalandı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda belge ele geçirildi.