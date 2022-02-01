Akkuyu NGS'de önemli adım! İkinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı inşaat sahasına ulaştı

Rusya'nın kuzeybatısındaki Saint Petersburg Limanı'ndan yola çıkarak Türkiye'ye gelen yük gemisi ile ikinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının yanı sıra üçüncü güç ünitesinin iç koruyucu kabuğunun ikinci katman bölümleri, boru hatları ve diğer ekipman ve malzemeler sahaya ulaştırıldı.

Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında gerekli çekirdeği de içinde barındırıyor. Yönetilebilir nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar konuluyor. 343,2 ton ağırlığında, eliptik tabana sahip dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabının yüksekliği 11,45 metreyi, çapı ise 5,6 metreyi buluyor.