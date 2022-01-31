SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolo işletmecisine 6,8 milyon lira ceza! Otoyol geçiş ücretleri iade edildi

"Aralıksız süren kar yağışı nedeniyle şirketimizin işletme sorumluluğu dışındaki yollarda yaşanan kazalardan dolayı araç trafiği Hasdal ve Mall of İstanbul istikametine yönlendirilmiştir. Bahse konu güzergah üzerindeki İstoç, İkitelli, Başakşehir ve Mahmutbey bağlantı yolları ile Basın Ekspres yolu bağlantı noktalarındaki yoğunluk trafiği durma noktasına getirmiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda işletmemiz kaynaklı, trafik akışında bir kesilme ve durma olmamasına rağmen yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı mağduriyet yaşayan sürücülerimize üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimizi kamuoyu önünde beyan etmek isteriz. 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde, Kuzey Çevre Otoyolu'nun işletmemiz sorumluluğundaki bahse konu olan Odayeri-Mall of İstanbul istikameti güzergahımızı kullanan araç sahiplerinin mağduriyetini bir nebze olsun telafi edebilmek adına geçiş bedellerini ödeme sistemlerine iade etmiş bulunmaktayız."