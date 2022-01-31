SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolo işletmecisine 6,8 milyon lira ceza! Otoyol geçiş ücretleri iade edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) bazı kesimlerinin 18 saat trafiğe kapalı kalmasından dolayı sorumlu şirket Kuzey Marmara Otoyol (KMO) İşletmesine 6,8 milyon lira ceza verdi. Şirket, bölgede mağduriyet yaşayan sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini de iade etti.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli kar yağışı sebebiyle 24 Ocak Pazartesi günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik kazaları yaşanırken, yoğun trafik kentte ulaşımı da olumsuz etkilemişti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla harekete geçti.