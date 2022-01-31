Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ihale cevabı

Başkan Erdoğan, dün Trabzon Atatürk Alanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ihale" iddiasının "kendi yalancılığını" kanıtladığını anlattı:
Birileri ülkeye hizmet makamlarını kendi siyasi ajandalarının basamağı olarak görüyor. CHP'nin başındaki zat da kurduğu ittifakla, etrafına topladığı kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor.
İBB'den 44 bin işçiyi atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Yarın ülkenin başına geçseler yine aynısını yapacaklar.