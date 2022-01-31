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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ihale cevabı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihale iddiasına sert çıktı: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal... Yalancılığını ispat ettin. Sözlerine devam eden Başkan Erdoğan, "Türkiye siyasetinde şu anda CHP Genel Başkanı'nın ve yöneticilerinin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız" dedi.

    Yalancılığını ispat ettin

    Başkan Erdoğan, dün Trabzon Atatürk Alanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ihale" iddiasının "kendi yalancılığını" kanıtladığını anlattı:



    Birileri ülkeye hizmet makamlarını kendi siyasi ajandalarının basamağı olarak görüyor. CHP'nin başındaki zat da kurduğu ittifakla, etrafına topladığı kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor.



    İBB'den 44 bin işçiyi atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Yarın ülkenin başına geçseler yine aynısını yapacaklar.



        Bunların hayatları yalan. İşte bir tanesi vardı ya bir kadın. Televizyonda ne diyordu... "Büyük yalan söyleyeceksin. En büyük yalanı söyleyeceksin."



        Şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar? CHP'ye, Bay Kemal'e. Bay Kemal de yalanı bunlardan öğrendi.



        Geçen akşam yine çıkmış. Benim saat 22.00'da televizyonda programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine yalan.



            İhale yapmışız ve bu ihalede de 5'li çete diyor müteahhit firmalara. Bu firmalara bizim 3 kat fazlasına bir rakamla ihale verdiğimizi söylüyor. Ve kağıt gösteriyor... Altında güya benim imzam var.



            Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal. Yalancılığını ispat ettin. Ertesi akşam Ulaştırma Bakanım televizyonda ona güzel bir ders verdi.



            Bunun ki yatsıyı bile bulmadı. Milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.

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