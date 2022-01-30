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    • 30.01.2022 09:37
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    İOKBS bursu ne zaman yatacak? İOKBS bursu ne kadar 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor, hangi durumlarda kesilir?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS sınavında başarılı olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfı öğrencilerine burs veriliyor. Tüm illerden öğrenciler ve velileri İOKBS bursuna dair araştırmalarını hızlandırdı. 2022 yılının ilk ayı Ocak birkaç gün sonra sona erecek ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağına ilişkin MEB’ten açıklama gelip geşmediği merak konusu oldu. Peki İOKBS bursu ne zaman yatacak? İOKBS bursu ne kadar 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor, hangi durumlarda kesilir?

    takvim.com.tr
    İOKBS bursu ne zaman yatacak?

    İOKBS bursu ne zaman yatacak? İOKBS bursu ne kadar 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor, hangi durumlarda kesilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

    MEB tarafından şubat ayı İOKBS bursu ödemelerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ocak ayı ödemelerinin ise ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacağı duyurulmuştu.

    Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de şubat ayının Kesin olarak ödeme tarihi henüz bilinmezken, öğrencilerin hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.

    İOKBS BURSU NE KADAR 2022?

    Geçen yıl 457 lira olarak hesaplara yatırılan bursun bu sene ise 600 TL civarında olması bekleniyor.

    İOKBS BURSU KAÇ YIL VERİLİR, HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

    Yeni yönetmelik değişikliği ile burs artık aylık olarak verilecektir.

    Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan öğrencilerin bursları, resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarında da devam eder. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar burslu olduklarını bu kurum müdürlüklerine beyan ederler. Bu öğrencilerin burs nakilleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren bu kurum müdürlüklerince ödenir.

        (2) Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan, parasız yatılılığa geçen, özel okullar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirip diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim kurumlarına kayıt olan öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir.(9)

        (3) Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince üç gün içerisinde elektronik ortamda kaydedilir.

        (4) Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlık ilgili birimince bu süre içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

        (5) Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.

        Pybs bursu öğrenci kaçıncı sınıfta kazanmış olursa olsun lise son sınıfa kadar devam eder. 12. sınıfın son bursuna kadar alır sonrasında bursunuza veda etmek zorunda kalırsınız.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS sınavında başarılı olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfı öğrencilerine burs veriliyor. Tüm illerden öğrenciler ve velileri İOKBS bursuna dair araştırmalarını hızlandırdı. 2022 yılının ilk ayı Ocak birkaç gün sonra sona erecek ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağına ilişkin MEB'ten açıklama gelip geşmediği merak konusu oldu. Peki İOKBS bursu ne zaman yatacak? İOKBS bursu ne kadar 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor, hangi durumlarda kesilir?
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