(2) Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan, parasız yatılılığa geçen, özel okullar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirip diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim kurumlarına kayıt olan öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir.(9)

(3) Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince üç gün içerisinde elektronik ortamda kaydedilir.

(4) Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlık ilgili birimince bu süre içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

(5) Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.

Pybs bursu öğrenci kaçıncı sınıfta kazanmış olursa olsun lise son sınıfa kadar devam eder. 12. sınıfın son bursuna kadar alır sonrasında bursunuza veda etmek zorunda kalırsınız.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS sınavında başarılı olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfı öğrencilerine burs veriliyor. Tüm illerden öğrenciler ve velileri İOKBS bursuna dair araştırmalarını hızlandırdı. 2022 yılının ilk ayı Ocak birkaç gün sonra sona erecek ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağına ilişkin MEB'ten açıklama gelip geşmediği merak konusu oldu. Peki İOKBS bursu ne zaman yatacak? İOKBS bursu ne kadar 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor, hangi durumlarda kesilir?