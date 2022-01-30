İOKBS bursu ne zaman yatacak? İOKBS bursu ne kadar 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor, hangi durumlarda kesilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.
İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?
MEB tarafından şubat ayı İOKBS bursu ödemelerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ocak ayı ödemelerinin ise ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacağı duyurulmuştu.
Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de şubat ayının Kesin olarak ödeme tarihi henüz bilinmezken, öğrencilerin hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.
İOKBS BURSU NE KADAR 2022?
Geçen yıl 457 lira olarak hesaplara yatırılan bursun bu sene ise 600 TL civarında olması bekleniyor.
İOKBS BURSU KAÇ YIL VERİLİR, HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Yeni yönetmelik değişikliği ile burs artık aylık olarak verilecektir.
Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan öğrencilerin bursları, resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarında da devam eder. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar burslu olduklarını bu kurum müdürlüklerine beyan ederler. Bu öğrencilerin burs nakilleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren bu kurum müdürlüklerince ödenir.