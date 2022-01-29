Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.01.2022 12:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2022 12:55
    ABONE OL

    THY'den açıklama geldi: 29 Ocak tarihli İstanbul - New York uçuşuna yoğun kar engeli

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Ocak tarihli İstanbul - New York uçuşlarının dönüş seferleri ile birlikte iptal edildiğini duyurdu.

    THY’den açıklama geldi: O uçuşlara yoğun kar engeli

    Olumsuz hava koşulları uçak seferlerini de aksatıyor. Gelişmelere ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den bir son dakika açıklaması geldi.



    O SEFERLER İPTAL
    Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz, New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 ocak tarihli İstanbul - New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TBMM Başkanı Şentop’tan İmamoğlu’na tepki
    Haberler Güncel THY'den açıklama geldi: 29 Ocak tarihli İstanbul - New York uçuşuna yoğun kar engeli
        SON DAKİKA