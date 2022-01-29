THY'den açıklama geldi: 29 Ocak tarihli İstanbul - New York uçuşuna yoğun kar engeli

Olumsuz hava koşulları uçak seferlerini de aksatıyor. Gelişmelere ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den bir son dakika açıklaması geldi.







O SEFERLER İPTAL

Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz, New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 ocak tarihli İstanbul - New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir." dedi.

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