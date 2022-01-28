Türkiye İstatistik Kurumu'ndan görev değişimine gidildi.

ERHAN ÇETİNKAYA RTÜK BAŞKANI OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TÜİK Başkanı Sait Dinçer görevden alındı. TÜİK Başkanlığı görevine Erhan Çetinkaya getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır" denildi.

DOÇ. DR. İBRAHİM DEMİR BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

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