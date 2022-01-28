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    • 28.01.2022 17:08
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    • 28.01.2022 17:08
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    Dikkat! Bolu Tüneli İstanbul yönü bu gece kısa süreli kapatılacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünün kar temizliği için bu gece kısa süreli kapatılacağını duyurdu.

    Bolu Tüneli İstanbul yönü bu gece kısa süreli kapatılacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yapılacak temizlik için İstanbul yönünün bu gece bir süreliğine kapatılacağını duyurdu.
    Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan Viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Kar yığınlarının temizliği için;

    İstanbul yönü trafiği, 29.01.2022 tarihinde saat 01:00-03.30 arasında Abant kavşağından D-100'e aktarılacaktır."

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