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    İzmir elektrik kesintisi son dakika! İzmir Gaziemir, Sarnıç, Karabağlar elektrikler ne zaman gelecek? 26 Ocak GEDİZ elektrik telefon arıza sorgulama

    İzmir'de birçok ilçede görülen elektrik kesintisi nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Bu bağlamda, İzmir elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. GDZ elektrik İzmir'deki elektrik kesintisinin olacağı yerleri açıkladı. Peki, İzmir Gaziemir, Sarnıç, Karabağlar elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Ocak GEDİZ elektrik telefon arıza sorgulama!

    takvim.com.tr
    İzmir elektrik kesintisi son dakika! İzmir Gaziemir, Sarnıç, Karabağlar elektrikler ne zaman gelecek? 26 Ocak GEDİZ elektrik telefon arıza sorgulama

    İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar elektrikler neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sonrasında GDZ elektrik İzmir'deki elektrik kesintisinin olacağı yerleri açıkladı. Peki, İzmir Gaziemir, Sarnıç, Karabağlar elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Ocak GEDİZ elektrik telefon arıza sorgulama!

    TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

    26.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖĞÜRTLÜ VE CİVARLARI

    26.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KIRAN MAHALLESİ TR-1

    26.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH, KAPLAN MH, MENTEŞE MH, TÜRKALİ MH TAMAMI, ÇATALÇAM MH, KOBAKLAR MH, KİRAZ MH, DUĞLA MH, ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU, MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU, MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU, MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU

    26.01.2022 09:00 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI FAZILBEY, MERİÇ, BAHÇE, İZCİ, HÜSEYİNBEY, SİNEMA SOKAKLAR-GOKSU,ZÜMRÜT, AYVALI SOKAKLAR, 90 SOKAK,KARAKOL, DURMAK ÇIKMAZI, YAĞHANE SOKAK İSTASYON CADDESİ VATAN CADDESİ

    26.01.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ

    26.01.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLYURT MAHALLESİ SANAYİ VE ÇEVRESİ

    27.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖĞÜRTLÜ VE CİVARLARI

    27.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAELMACIK MAH. SELİMİYE MAH. YARDERE KARADÜZ MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR

    27.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH, KAPLAN MH, MENTEŞE MH, TÜRKALİ MH TAMAMI, ÇATALÇAM MH, KOBAKLAR MH, KİRAZ MH, DUĞLA MH, ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU, MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU, MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU, MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU

    27.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5028, 5040, 5025, 5044, 5043, 5031, 5029, 5033, 5035 SOKAKLAR

    27.01.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ

        27.01.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AŞAĞI ÇOBANİSA MAHALLESİ VATAN CADDESİ CUMHURİYET CADDESİ SERGİ SOKAK KANAL SOKAK

        27.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

        27.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FIRAT CD. BOZDAĞ CD. EDİSON SK. AĞRIDAĞI CD. VE YILDIRIM SK.

        27.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FIRAT CD. BOZDAĞ CD. EDİSON SK. AĞRIDAĞI CD. VE YILDIRIM SK.

        27.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE SÜLEYMAN DEMİREL BLV. ULUDAĞ CD. VE BOZDAĞ CD.

        27.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜÇÜK GÜNEY MH,BÜYÜK GÜNEY MH,EVCİLER MH,LÜTFÜ KARACA VE ARKADAŞLARI ÖZEL TRAFOSU

        27.01.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM SEYİT ALİ MAHALLESİ BAKACAK CADDESİ GARGAR MEVKİSİ VE ÖZEL TRAFOLAR

        27.01.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİ BÜYÜK SELÇUKLULAR CD. KEMAL REİS SK. VE MUSTAFA KEMAL SK

        28.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADİLOBA MAHALLESİ KÖY İÇİ KEPENEKLİ YOLU YOLU TARIM SULAMA ABONELERİ

        28.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4720, 4725, 4716, 4737 SOKAKLAR MALTA YOLU CADDESİ

        28.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5028, 5040, 5025, 5044, 5043, 5031, 5029, 5033, 5035 SOKAKLAR

        28.01.2022 09:00 11:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KETHÜDA,RAGIPBEY,ULUCAMİ HÜRRİYET,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ MASKİ HİZMET BİNASI YENİ CUMA PAZARI,ONTAN KONUTLARI,ESKİ CUMA PAZARI,KERESTECİLER SİTESİ,NURİ GİYİK SAN SİT,RECEK AKKAYA VE ATAKULE SAN SİT,ÇİM BETON,İMT MÜH,DERYA UN,BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,TARİŞ DEPOLARI,BATI ÇİM,CENAP KÜÇÜKLER BENZİNLİKLER VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER YENİ MEZARLIK VE CİVARLARI RADYOLİNK MASKİ ARITMA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,MAVİ HOSPİTAL ÖZEL HASTANE

        28.01.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM PAZARKÖY, TEKELİOĞLU, ÇÖKELEK , PAZARKÖY TAŞ DAMLARI, KEMERDAMLARI ORHAİYE, HACIMUSALAR, GÖLMARMARA REGÜLATÖR VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER

        28.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KIRAN MAHALLESİ TR-1

        28.01.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI CABERKAMARA SERİNKÖY CABERBURHAN İSMAİLBEY MAHALLELERİ, ALAGES VE ÖZEL TRAFOLAR

        28.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

        28.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜÇÜK GÜNEY MH,BÜYÜK GÜNEY MH,EVCİLER MH,LÜTFÜ KARACA VE ARKADAŞLARI ÖZEL TRAFOSU

        28.01.2022 14:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM CAFERBEY EVREN MAHALLESİ, GÜVEN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, ERDAL ZOR SOĞUK HAVA DEPOSU, GÜRKAN BLOK, İLHANLAR GIDA VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER VE İŞLETMELER

        29.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADİLOBA MAHALLE MERKEZİ KÖY İÇ YOLU TARIM SULAMA ABONELERİ

        29.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTLU DİŞ HASTANESİ

        29.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4720, 4725, 4716, 4737, 4719 SOKAKLAR MALTA YOLU CADDESİ

        29.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5028, 5019, 2024, 5022, 5012, 5020, 5021 SOKAKLAR

        29.01.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM KETHÜDA,RAGIPBEY,ULUCAMİ HÜRRİYET,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ MASKİ HİZMET BİNASI YENİ CUMA PAZARI,ONTAN KONUTLARI,ESKİ CUMA PAZARI,KERESTECİLER SİTESİ,NURİ GİYİK SAN SİT,RECEK AKKAYA VE ATAKULE SAN SİT,ÇİM BETON,İMT MÜH,DERYA UN,BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,TARİŞ DEPOLARI,BATI ÇİM,CENAP KÜÇÜKLER BENZİNLİKLER VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER YENİ MEZARLIK VE CİVARLARI RADYOLİNK MASKİ ARITMA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,MAVİ HOSPİTAL ÖZEL HASTANE

        29.01.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ULUCAMİ MAHALLESİ 374-383 SOKAKLAR VE ÇERKEZ BENZİNLİK DOKTORLAR SİTESİ CİVARLARI

        29.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAÇAM MAHALLESİ,TURKCELL KARAÇAM ÖZEL TRAFOSU

        29.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE ELMADAĞ CD. BOZDAĞ CD. AĞRIDAĞI CD. ULUDAĞ CD. SULTANDAĞI CD. NİL SK. BAĞCILAR SK. ÇİFTÇİLER SK. UYGUR SK. VE PAMUKÇULAR SK.

        29.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖĞÜRTLÜ VE CİVARLARI

        29.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİNİN; ESKİ MANİSA YOLU TARIM VE GIDA ÇARŞISI BİR KISMI, TRAFİK SİNYALİZASYONLARI VE CİVARLARI

        29.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜÇÜK GÜNEY MH,BÜYÜK GÜNEY MH,EVCİLER MH,LÜTFÜ KARACA VE ARKADAŞLARI ÖZEL TRAFOSU

        29.01.2022 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KETHÜDA,RAGIPBEY,ULUCAMİ HÜRRİYET,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ MASKİ HİZMET BİNASI YENİ CUMA PAZARI,ONTAN KONUTLARI,ESKİ CUMA PAZARI,KERESTECİLER SİTESİ,NURİ GİYİK SAN SİT,RECEK AKKAYA VE ATAKULE SAN SİT,ÇİM BETON,İMT MÜH,DERYA UN,BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,TARİŞ DEPOLARI,BATI ÇİM,CENAP KÜÇÜKLER BENZİNLİKLER VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER YENİ MEZARLIK VE CİVARLARI RADYOLİNK MASKİ ARITMA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,MAVİ HOSPİTAL ÖZEL HASTANE

        30.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4705, 4711 SOKAKLAR MALTA YOLU CADDESİ

        30.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAÇAM MAHALLESİ, TURKCELL KARAÇAM ÖZEL TRAFOSU

        30.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEŞEYLÜL MAHALLESİ BİLGE SK. YALÇIN SK.YAVUZ SK. VE YUNUS EMRE SK

        30.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖĞÜRTLÜ VE CİVARLARI

        30.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ, TURGUTLU DİŞ HASTANESİ, ÖZGÜN YAPI ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI

        30.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTLU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI VE LOJMANLARI

        30.01.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM DERBENT ALTI TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLARI, AKÇAPINAR TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLARI, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, URGANLI TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLARI, MUSACALI MAHALLESİNİN TÜMÜ VE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, AKKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ VE CİVARINDAKİ GES VE ÖZEL TRAFOLAR, AHMETLİ İLÇESİ; CAMBAZLI MAHALLESİNİN TÜMÜ, CİVARINDAKİ GES ÖZEL TRAFOLAR, GENEL SERACILIK, EDA TERMAL ÖZEL TRAFOLARI, KARKIN MAHALLESİNİN TÜMÜ VE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, DERİCİ MAHALLESİNİN TÜMÜ, MANDALLI MAHALLESİNİN TÜMÜ, KESTELLİ VE DİBEKDERE ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TAVUK ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.

        31.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADİLOBA MAHALLE MERKEZİ KÖY İÇ YOLU TARIM SULAMA ABONELERİ

        31.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEŞEYLÜL MAHALLESİ ELMADAĞ CD. KALE SK. AKÇA 1 NOLU SK. AKÇA 2 NOLU SK. AKÇA 3 NOLU SK. YENİ MAHALLE EDİSON SK. TÜTÜNCÜLER SK. GAZİ SK. BAĞCILAR SK.

        31.01.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFER MAHALLESİNİN; FIRIN, ALPTEKİN, HİLAL, ULUBATLI HASAN, ALPASLAN, LEYLAK, KİBAR, ERSOY, ÇELİK, ÖMER SEYFETTİN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEŞİLIRMAK, ORDU SOKAKLARI VE HÜKÜMET CADDESİNİN BİR KISMI, KURTULUŞ MAHALLESİNİN; MERCAN, GÜZELYURT, DEMİRCİLER, SAKARYA, YAVUZ, KARTAL, GÜNEY, CANDAN SOKAKLARI VE CİVARLARI

        GEDİZ ELEKTRİK İLETİŞİM

        Genel Müdürlük

        GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

        Üniversite Caddesi No:57 35042 Bornova/İZMİR

        Çağrı Merkezi : 186

        Telefon: 0232 477 26 00

        Faks: 0232 435 13 92

        bilgi@gdzelektrik.com.tr

        İzmir

        GDZ ELEKTRİK DAĞITIM İZMİR METROPOL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

        ÜNİVERSİTE CADDESİ NO:57 35042 BORNOVA/İZMİR

        Telefon: 0232 477 26 00

        Faks: 0232 435 13 92

        Manisa

        GDZ ELEKTRİK DAĞITIM MANİSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

        YARHASANLAR MAHALLESİ 2319 SOKAK NO:14 OTOGAR YANI ŞEHZADELER/MANİSA

        Santral: 0236 235 11 35

        Faks: 0236 235 11 34
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