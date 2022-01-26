İzmir elektrik kesintisi son dakika! İzmir Gaziemir, Sarnıç, Karabağlar elektrikler ne zaman gelecek? 26 Ocak GEDİZ elektrik telefon arıza sorgulama

İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar elektrikler neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sonrasında GDZ elektrik İzmir'deki elektrik kesintisinin olacağı yerleri açıkladı. Peki, İzmir Gaziemir, Sarnıç, Karabağlar elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Ocak GEDİZ elektrik telefon arıza sorgulama!
TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
26.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖĞÜRTLÜ VE CİVARLARI
26.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KIRAN MAHALLESİ TR-1
26.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH, KAPLAN MH, MENTEŞE MH, TÜRKALİ MH TAMAMI, ÇATALÇAM MH, KOBAKLAR MH, KİRAZ MH, DUĞLA MH, ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU, MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU, MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU, MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU
26.01.2022 09:00 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI FAZILBEY, MERİÇ, BAHÇE, İZCİ, HÜSEYİNBEY, SİNEMA SOKAKLAR-GOKSU,ZÜMRÜT, AYVALI SOKAKLAR, 90 SOKAK,KARAKOL, DURMAK ÇIKMAZI, YAĞHANE SOKAK İSTASYON CADDESİ VATAN CADDESİ
26.01.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ
26.01.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLYURT MAHALLESİ SANAYİ VE ÇEVRESİ
27.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖĞÜRTLÜ VE CİVARLARI
27.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAELMACIK MAH. SELİMİYE MAH. YARDERE KARADÜZ MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR
27.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH, KAPLAN MH, MENTEŞE MH, TÜRKALİ MH TAMAMI, ÇATALÇAM MH, KOBAKLAR MH, KİRAZ MH, DUĞLA MH, ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU, MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU, MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU, MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU
27.01.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5028, 5040, 5025, 5044, 5043, 5031, 5029, 5033, 5035 SOKAKLAR
27.01.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ