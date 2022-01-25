Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı AVM'ler çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri...

İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışının dün akşam yoğunlaşmasıyla birlikte bazı olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında alışveriş merkezlerinde işi ya da planı olanlar açık olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Peki, bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı AVM'ler çalışıyor mu? İşte merak edilenler...
BUGÜN AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?
Alışveriş merkezlerinin bugün çalışmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini duyuruldu.
BEKLENEN KAR İSTANBUL'U ESİR ALDI
İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.
İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.
Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.