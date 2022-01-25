Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı AVM'ler çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri...

İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışının dün akşam yoğunlaşmasıyla birlikte bazı olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında alışveriş merkezlerinde işi ya da planı olanlar açık olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Peki, bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı AVM'ler çalışıyor mu? İşte merak edilenler...