İstanbul'da kar etkisini artırıyor. Vali Ali Yerlikaya Twitter hesabından son dakika açıklamada bulundu. Kentte hava şartlarındaki olumsuzlukların devam edeceğini belirten Yerlikaya alınan yeni tedbir kararlarını duyurdu. Peki Bugün özel araçla yola çıkmak yasak mı? 25 Ocak araba ile dışarı çıkmak yasak mı? Otomobil kullanmak yasaklandı mı?

BUGÜN ÖZEL ARAÇLA YOLA ÇIKMAK YASAK MI?

Ali Yerlikaya'nın son dakika açıklamaları şöyle;

''Saygıdeğer İstanbullular,

Uyarı işaretiAlınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.Kar tanesi🌨

Yuvarlak raptiyeBu nedenle;

Çalar saatBugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.''